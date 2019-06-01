В Дзержинске на заводе в цехе по производству тротила прогремели взрывы

После взрыва начался пожар, по предварительным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, пострадали 19 человек, у большинства - осколочные ранения легкой и средней степени тяжести, сообщает ТАСС.

Большинство из них - жители окрестных домов, в которых выбило стекла.

В данный момент ясности в причинах взрыва нет, однако причиной могло стать несоблюдение технологического процесса.

В соцсетях начали распространяться слухи, что людям срочно стоит приобрести продукты питания на две недели и покинуть город.

В соцсетях начали распространять сообщения о том, что необходимо закупать продукты и уезжать из Дзержинска!



Даже не думайте покинуть Дзержинск! pic.twitter.com/BYGOQprZOh — 10 апреля (@buch1004) 1 июня 2019 г.

В пресс-службе администрации на это заявили, что химической угрозы для жителей и города после взрывов нет.

Между тем жители в соцсетях пишут, что после взрыва в воздухе появились белые частицы, предполагая, что это пепел или некое химическое вещество с завода. Территория завода оцеплена, подъездные дороги к заводу вокруг перекрыты.

Отметим, что завод - один из крупнейших производителей боеприпасов в России.