Сб, 1.06.2019
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В Дзержинске на заводе в цехе по производству тротила прогремели взрывы
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ФОТО: Ekrānšāviņš no video

В Дзержинске Николаевской области России на заводе "Кристалл" в цехе по производству тротила произошли три взрыва. В результате, было разрушено административное здание, сообщает РИА "Новости".

После взрыва начался пожар, по предварительным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м, сообщается на сайте управления МЧС по региону. 

По данным пресс-службы регионального Минздрава, пострадали 19 человек, у большинства - осколочные ранения легкой и средней степени тяжести, сообщает ТАСС.

Большинство из них - жители окрестных домов, в которых выбило стекла. 

В данный момент ясности в причинах взрыва нет, однако причиной могло стать несоблюдение технологического процесса.

В соцсетях начали распространяться слухи, что людям срочно стоит приобрести продукты питания на две недели и покинуть город.

В пресс-службе администрации на это заявили, что химической угрозы для жителей и города после взрывов нет.

Между тем жители в соцсетях пишут, что после взрыва в воздухе появились белые частицы, предполагая, что это пепел или некое химическое вещество с завода. Территория завода оцеплена, подъездные дороги к заводу вокруг перекрыты.

Отметим, что завод - один из крупнейших производителей боеприпасов в России. 

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