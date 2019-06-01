Взрыв на заводе в Дзержинске: число пострадавших растет
В Дзержинске Николаевской области России на заводе "Кристалл" в цехе по производству тротила произошли несколько взрывов. В результате, было разрушено административное здание, пострадали минимум 39 человек, двое числятся пропавшими без вести, сообщает "Интерфакс".
В данный момент поиски пропавших прекращены, так как имеется риск повторного взрыва. В районе взрыва объявлено чрезвычайное положение.
После взрывов начался пожар, по предварительным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
По данным пресс-службы регионального Минздрава, пострадали 39 человек, у большинства - осколочные ранения легкой и средней степени тяжести, сообщает ТАСС.
Большинство из них - жители окрестных домов, в которых выбило стекла.
Однако в цехе на момент взрыва находились минимум пять человек. Они также пострадали, но жертв нет.
Ранее поступала информация о 27 пострадавших.
В данный момент ясности в причинах взрыва нет, но причиной могло стать несоблюдение технологического процесса.
В соцсетях начали распространяться слухи, что людям срочно стоит приобрести продукты питания на две недели и покинуть город.
В соцсетях начали распространять сообщения о том, что необходимо закупать продукты и уезжать из Дзержинска!— 10 апреля (@buch1004) 1 июня 2019 г.
Даже не думайте покинуть Дзержинск! pic.twitter.com/BYGOQprZOh
В пресс-службе администрации на это заявили, что химической угрозы для жителей и города после взрывов нет.
Между тем жители в соцсетях пишут, что после взрыва в воздухе появились белые частицы, предполагая, что это пепел или некое химическое вещество с завода. Территория завода оцеплена, подъездные дороги к заводу вокруг перекрыты.
Отметим, что завод - один из крупнейших производителей боеприпасов в России.
В Дзержинске включили звуковые оповещения о ЧП. pic.twitter.com/k0AfTC1fuh— 10 апреля (@buch1004) 1 июня 2019 г.