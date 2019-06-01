Остапенко без борьбы вышла в третий круг "Ролан Гаррос" в парном разряде

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в субботу без борьбы вышла в третий круг или 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в парном разряде.
Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченко должна была встречаться с Магдаленой Рибариковой из Словакии и Маркетой Вондрушовой из Чехии, однако соперницы от дуэли отказались.
Примечательно, что Вондрушова - соперница первой ракетки Латвии Анастасии Севастовой в третьем круге "Ролан Гаррос" в одиночном разряде.
За выход в 1/8 финала Остапенко получила 240 очков парного рейтинга.
Открытый чемпионат Франции проходит до 9 июня.