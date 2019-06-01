Сб, 1.06.2019
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Остапенко без борьбы вышла в третий круг "Ролан Гаррос" в парном разряде

Алена Остапенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в субботу без борьбы вышла в третий круг или 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченко должна была встречаться с Магдаленой Рибариковой из Словакии и Маркетой Вондрушовой из Чехии, однако соперницы от дуэли отказались.

Примечательно, что Вондрушова - соперница первой ракетки Латвии Анастасии Севастовой в третьем круге "Ролан Гаррос" в одиночном разряде.

За выход в 1/8 финала Остапенко получила 240 очков парного рейтинга.

Открытый чемпионат Франции проходит до 9 июня.

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