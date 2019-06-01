Музыка, народные мотивы и вкусная еда: народная ярмарка в Этнографическом музее

Ярмарка собирает народных умельцев из всех регионов Латвии - посетителей развлекают фольклорные группы и танцевальные ансамбли. Свои изделия здесь предлагают рукодельницы, кожевники, резчики по дереву, столяры, кузнецы, ткачи, гончары из всех уголков страны. Посетители могут не только приобрести понравившиеся изделия, но и отведать разнообразные блюда и напитки. О том, как проходит мероприятие - в фотогалерее!