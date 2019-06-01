Сб, 1.06.2019
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Музыка, народные мотивы и вкусная еда: народная ярмарка в Этнографическом музее

Foto: Brīvdabas muzeja gadatirgus

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

1 и 2 июня в Этнографическом музее уже в 49-й раз проходит ярмарка народно-прикладного искусства.

Ярмарка собирает народных умельцев из всех регионов Латвии - посетителей развлекают фольклорные группы и танцевальные ансамбли. Свои изделия здесь предлагают рукодельницы, кожевники, резчики по дереву, столяры, кузнецы, ткачи, гончары из всех уголков страны. Посетители могут не только приобрести понравившиеся изделия, но и отведать разнообразные блюда и напитки. О том, как проходит мероприятие - в фотогалерее!

Галерея: Ярмарка народно-прикладного искусства в Этнографическом музее

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