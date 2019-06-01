Бывший игрок "Арсенала" и сборной Испании погиб в ДТП

ДТП случилось на трассе между Севильей и Утрерой. Машина Рейеса съехала с дороги и загорелась. Футболисту было всего 35 лет.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019

Свою футбольную карьеру Рейес начал в "Севилье", воспитанником которой он являлся. За основную команду игрок дебютировал в 1999 году, а в январе 2004 года перешёл в лондонский "Арсенал" за 20 миллионов евро.

Испанский футболист выступал также за мадридский "Реал" и "Атлетико", португальскую "Бенфику", испанские "Эспаньол" и "Кордову". В январе 2019 года Рейес перешёл в испанскую "Эстрамадуру", которая выступала во втором дивизионе.

На счету Рейесе 11 трофеев на клубном уровне, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико", а также чемпионство Англии и Испании.