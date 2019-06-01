Виестур Зепс: есть реальная возможность сменить власть в Рижской думе

Сейчас в Рижской думе появилась "реальная возможность" изменить распределение власти, заявил агентству LETA председатель думской фракции "Для развития Латвии" Виестур Зепс.
"Есть реальная возможность изменить распределение власти в Рижской думе и наконец отстранить "Согласие" от руководства думой. Поэтому оппозиция должна быть единой - от нас ждут решительных действий, а не громких криков", - сказал он.
В пятницу прошли переговоры оппозиционных партий, на которых обсуждались разные сценарии действий и тактика действий в разных случаях, рассказал Зепс.
"Никаких конкретных решений мы не приняли, договорились не спешить и ничего не торопить. Сейчас самая большая борьба за власть идет между бывшими мэром Риги Нилом Ушаковым ("Согласие") и вице-мэром Андрисом Америксом (ЧСР), которые отправятся в Брюссель, и между оставшимися, которые хотят больше власти в думе", - сказал он.
Идея "Для развития Латвии" - созвать заседание думы для смещения с должности избранного в четверг мэром Риги Дайниса Турлайса (ЧСР).
"Проект решения о созыве заседания подготовлен, на следующей неделе попытаемся собрать необходимое количество подписей депутатов. Такая инициатива есть, хотя пока она еще не получила поддержки других оппозиционных фракций", - добавил Зепс.
Оппозиционные фракции в пятницу договорились принимать все решения сообща и при прямом взаимодействии, ни одна из них не будет предпринимать какие-то индивидуальные несогласованные с другими действия, сказал он.
Вести переговоры с четырьмя исключенными из "Согласия" депутатами Зепс не планирует.
Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.
Это означает, что у думской правящей коалиции уже не 32 голоса, а 28, как и у оппозиции.