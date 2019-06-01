Виестур Зепс: есть реальная возможность сменить власть в Рижской думе

"Есть реальная возможность изменить распределение власти в Рижской думе и наконец отстранить "Согласие" от руководства думой. Поэтому оппозиция должна быть единой - от нас ждут решительных действий, а не громких криков", - сказал он.

В пятницу прошли переговоры оппозиционных партий, на которых обсуждались разные сценарии действий и тактика действий в разных случаях, рассказал Зепс.

"Никаких конкретных решений мы не приняли, договорились не спешить и ничего не торопить. Сейчас самая большая борьба за власть идет между бывшими мэром Риги Нилом Ушаковым ("Согласие") и вице-мэром Андрисом Америксом (ЧСР), которые отправятся в Брюссель, и между оставшимися, которые хотят больше власти в думе", - сказал он.

Идея "Для развития Латвии" - созвать заседание думы для смещения с должности избранного в четверг мэром Риги Дайниса Турлайса (ЧСР).

"Проект решения о созыве заседания подготовлен, на следующей неделе попытаемся собрать необходимое количество подписей депутатов. Такая инициатива есть, хотя пока она еще не получила поддержки других оппозиционных фракций", - добавил Зепс.

Оппозиционные фракции в пятницу договорились принимать все решения сообща и при прямом взаимодействии, ни одна из них не будет предпринимать какие-то индивидуальные несогласованные с другими действия, сказал он.

Вести переговоры с четырьмя исключенными из "Согласия" депутатами Зепс не планирует.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.