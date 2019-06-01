Что нужно знать проживающим за границей латвийцам, которые едут на родину на машине?

"Проживающим в Ирландии и других местах латвийцам, планирующим приехать в Латвию на машине, хотим напомнить важную вещь - лицо, место жительства которого задекларировано в Латвии, на ее территории может управлять зарегистрированным за границей транспортным средством, если заплачен налог на эксплуатацию.

Однако этот налог не нужно платить тем подданным Латвии, которые задекларировались в Ирландии или другой стране.

Этот налог привязан к конкретному транспортному средству, поэтому машиной после уплаты налога может управлять любой водитель.

Налог удобнее всего заплатить с помощью банковской расчетной карты в е-услугах Дирекции безопасности дорожного движения, но это можно сделать и в клиентских центрах CSDD.