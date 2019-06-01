Сб, 1.06.2019
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Что нужно знать проживающим за границей латвийцам, которые едут на родину на машине?

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Приближается лето, время отпусков, когда многие латвийцы, проживающие за границей, планируют приехать на родину на личном транспорте. Что нужно знать автовладельцам, путешествующим из Ирландии в Латвии? Поясняет представитель CSDD Роланд Румба.

"Проживающим в Ирландии и других местах латвийцам, планирующим приехать в Латвию на машине, хотим напомнить важную вещь - лицо, место жительства которого задекларировано в Латвии, на ее территории может управлять зарегистрированным за границей транспортным средством, если заплачен налог на эксплуатацию. 

Однако этот налог не нужно платить тем подданным Латвии, которые задекларировались в Ирландии или другой стране.

Этот налог привязан к конкретному транспортному средству, поэтому машиной после уплаты налога может управлять любой водитель. 

Налог удобнее всего заплатить с помощью банковской расчетной карты в е-услугах Дирекции безопасности дорожного движения, но это можно сделать и в клиентских центрах CSDD. 

Конечно, водителям из Ирландии нужно помнить, что "переключение" с левой стороны движения на правую не всегда проходит быстро и легко, поэтому, вернувшись в Латвию, первые дни на дороге стоит держать это в голове", - цитирует Румбу портал baltic-ireland.

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