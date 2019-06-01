Что нужно знать проживающим за границей латвийцам, которые едут на родину на машине?

Приближается лето, время отпусков, когда многие латвийцы, проживающие за границей, планируют приехать на родину на личном транспорте. Что нужно знать автовладельцам, путешествующим из Ирландии в Латвии? Поясняет представитель CSDD Роланд Румба.
"Проживающим в Ирландии и других местах латвийцам, планирующим приехать в Латвию на машине, хотим напомнить важную вещь - лицо, место жительства которого задекларировано в Латвии, на ее территории может управлять зарегистрированным за границей транспортным средством, если заплачен налог на эксплуатацию.
Однако этот налог не нужно платить тем подданным Латвии, которые задекларировались в Ирландии или другой стране.
Этот налог привязан к конкретному транспортному средству, поэтому машиной после уплаты налога может управлять любой водитель.
Налог удобнее всего заплатить с помощью банковской расчетной карты в е-услугах Дирекции безопасности дорожного движения, но это можно сделать и в клиентских центрах CSDD.
Конечно, водителям из Ирландии нужно помнить, что "переключение" с левой стороны движения на правую не всегда проходит быстро и легко, поэтому, вернувшись в Латвию, первые дни на дороге стоит держать это в голове", - цитирует Румбу портал baltic-ireland.