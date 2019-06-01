Россия впервые опубликовала оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

Впервые опубликованы сканы советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа, то есть Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Впервые опубликована отсканированная версия советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года, то есть пакта Молотова-Риббентропа. Кроме того, опубликован и секретный дополнительный протокол к нему.
Как отмечает "Эхо Москвы", в секретном дополнительном протоколе говорится о разграничении сфер интересов Москвы и Берлина в Восточной Европе.
Документы предоставил МИД России. Тексты договора публиковались еще в 90-е годы, однако визуальные образы до этого – ни разу. Историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов пакта.
Советский оригинал на русском языке можно посмотреть здесь.