Сб, 1.06.2019
В юности, по словам его учительницы, Вейонис хорошо маршировал, изучал, как растут совята, мог собрать и разобрать автомат Калашникова и был командиром отряда "Лотос". Русский TVNET

Россия впервые опубликовала оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

Иосиф Сталин

ФОТО: Wikimedia Commons

Впервые опубликованы сканы советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа, то есть Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. 

Впервые опубликована отсканированная версия советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года, то есть пакта Молотова-Риббентропа. Кроме того, опубликован и секретный дополнительный протокол к нему.

Как отмечает "Эхо Москвы", в секретном дополнительном протоколе говорится о разграничении сфер интересов Москвы и Берлина в Восточной Европе.

Документы предоставил МИД России. Тексты договора публиковались еще в 90-е годы, однако визуальные образы до этого – ни разу. Историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов пакта.

Советский оригинал на русском языке можно посмотреть здесь

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