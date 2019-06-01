Сб, 1.06.2019
У Латвии - огромный потенциал идти по пути успешного государства, быть страной, которую продвигают успешные люди. Эгил Левитс

Исключенный из "Согласия" Петров в прошлом году получил за "консультации" почти 85 000 евро

6

Валерий Петров

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Исключенный их фракции "Согласия" в Рижской думе, а затем и из партии депутат Валерий Петров в качестве консультанта Rīgas Centrāltirgus в прошлом году получил 35 243 евро, а в качестве руководителя структурной отдела Rīgas namu pārvaldnieks - 49 434 евро, свидетельствует его декларация должностного лица, сообщает агентство LETA.

За работу в Рижской думе Петров в прошлом году заработал 12 372 евро.

Кроме того, он получил 245 000 евро за продажу акций компании Farm-Melisa.

Петров задекларировал наличные сбережения в размере 8000 евро и безналичные сбережения в размере 219 973 евро. Он задекларировал и долговые обязательства в размере 10 644 евро.

В собственности Петрова также находятся 2000 долей капитала Rīgas pasts стоимостью 2844 евро.

В прошлом году Петров также работал членом комиссии Рижской думы по приватизации собственности, заместителем начальника комиссии Рижской думы по сохранению насаждений, членом комиссии Рижской думы по вопросам отопления Риги и членом совета Рижского фонда защиты окружающей среды.

Также Петров являлся членом правления Riga without drugs, Pareiza lieta, предприятия Farm-Melisa и председателем правления Rīgas pasts.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

Это означает, что у думской правящей коалиции уже не 32 голоса, а 28, как и у оппозиции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ