Сб, 1.06.2019
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"Дни латвийского леса" в этом году собрали 13 500 посетителей

ФОТО: Andrejs Baburovs / LETA

Организованное Latvijas valsts meži мероприятие "Дни латвийского леса" в этом году посетили 13 500 детей, подростков и взрослых со всей Латвии, сообщает агентство LETA.

Участники мероприятия имели возможность поучаствовать в лесных познавательных семинарах, а также поработать с профессионалами отрасли.

"Глядя на все большую отзывчивость посетителей и интерес к мероприятию, мы полны намерений продолжить традицию и собирать, образовывать и воодушевлять людей на отдых на природе в  "Дни латвийского леса"  и в будущем году", - сказал представитель организаторов Нормунд Намниекс.

В 2018 году "Дни латвийского леса" в природном парке Тервете прошли впервые, в них приняли участие 12 000 заинтересованных.

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