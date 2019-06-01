"Дни латвийского леса" в этом году собрали 13 500 посетителей

Организованное Latvijas valsts meži мероприятие "Дни латвийского леса" в этом году посетили 13 500 детей, подростков и взрослых со всей Латвии, сообщает агентство LETA.
Участники мероприятия имели возможность поучаствовать в лесных познавательных семинарах, а также поработать с профессионалами отрасли.
"Глядя на все большую отзывчивость посетителей и интерес к мероприятию, мы полны намерений продолжить традицию и собирать, образовывать и воодушевлять людей на отдых на природе в "Дни латвийского леса" и в будущем году", - сказал представитель организаторов Нормунд Намниекс.
В 2018 году "Дни латвийского леса" в природном парке Тервете прошли впервые, в них приняли участие 12 000 заинтересованных.