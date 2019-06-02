Сенсация! Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и стал новым абсолютным чемпионом мира

Многие считали, что для Джошуа этот поединок - лёгкие деньги. Уже в третьем раунде непобедимый британец, ударом левой точно в челюсть соперника, отправил его на канвас. Казалось бы, всё, Джошуа нащупал и сейчас начнёт свой путь к победе, но не тут-то было.

Прошло всего несколько секунд, как уже Руис серией правой-левой отправил британца в нокдаун, а спустя ещё какое-то время - во второй нокдаун. Всё это произошло в третьем раунде.

Затем бой стал немного спокойнее, но в седьмом раунде мексиканец вновь взорвался и дважды отправил Джошуа на канвас. Последний нокдаун и стал фатальным - Джошуа не смог продолжать бой.

Andy Ruiz Jr has fulfilled his dream tonight by beating Anthony Joshua to become heavyweight champion of the world. #JoshuaRuiz 🥊pic.twitter.com/iAtxg8CsBD — Samantha Moncada (@Samantha16188) June 2, 2019

Энди Руис стал первым представителем Мексики, который стал чемпионом мира. Напомним, что теперь мексиканец владеет поясами WBО, WBA, IBF И IBO. Для Энтони Джошуа это поражение стало первым в карьере. До этого британец 22 боя одерживал уверенные победы.

Мексиканского боксёра многие недооценивали, в том числе и Джошуа. Над Руисом потешались все кому не лень, но 29-летний боксёр оказался безумно быстрым для своих габаритов - Джошуа просто-напросто не успевал за соперником.

"Толстяк с лицом ребёнка" - так его называют в США. Возможно это и так, но этот толстяк только что стал абсолютным чемпионом мира по четырём версиям.