Сенсация! Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и стал новым абсолютным чемпионом мира

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Йорке состоялся бой за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе, в котором британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл все свои титулы мексиканцу Энди Руису.
Многие считали, что для Джошуа этот поединок - лёгкие деньги. Уже в третьем раунде непобедимый британец, ударом левой точно в челюсть соперника, отправил его на канвас. Казалось бы, всё, Джошуа нащупал и сейчас начнёт свой путь к победе, но не тут-то было.
Прошло всего несколько секунд, как уже Руис серией правой-левой отправил британца в нокдаун, а спустя ещё какое-то время - во второй нокдаун. Всё это произошло в третьем раунде.
Затем бой стал немного спокойнее, но в седьмом раунде мексиканец вновь взорвался и дважды отправил Джошуа на канвас. Последний нокдаун и стал фатальным - Джошуа не смог продолжать бой.
Andy Ruiz Jr has fulfilled his dream tonight by beating Anthony Joshua to become heavyweight champion of the world. #JoshuaRuiz 🥊pic.twitter.com/iAtxg8CsBD— Samantha Moncada (@Samantha16188) June 2, 2019
Энди Руис стал первым представителем Мексики, который стал чемпионом мира. Напомним, что теперь мексиканец владеет поясами WBО, WBA, IBF И IBO. Для Энтони Джошуа это поражение стало первым в карьере. До этого британец 22 боя одерживал уверенные победы.
Мексиканского боксёра многие недооценивали, в том числе и Джошуа. Над Руисом потешались все кому не лень, но 29-летний боксёр оказался безумно быстрым для своих габаритов - Джошуа просто-напросто не успевал за соперником.
"Толстяк с лицом ребёнка" - так его называют в США. Возможно это и так, но этот толстяк только что стал абсолютным чемпионом мира по четырём версиям.
Andy Ruiz Jr stepped up to fight Anthony Joshua with just a few weeks notice.— Turning Tables (@TurningTablesUK) June 2, 2019
He just won all four of AJ’s belts in one of the greatest upsets in boxing history. 🇲🇽 pic.twitter.com/KD2HR9mCsk