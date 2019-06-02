Анастасия Севастова завершила борьбу на "Ролан Гаррос"

Матч между теннисистками продолжался всего 59 минут. За это время Анастасия Севастова один раз взяла подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. 19-летняя Вондроушова, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге, сделала пять брейков, два эйса, а также пять раз ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались между собой.