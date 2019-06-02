Анастасия Севастова завершила борьбу на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив чешке Маркете Вондроушовой со счётом 2:6, 0:6.
Матч между теннисистками продолжался всего 59 минут. За это время Анастасия Севастова один раз взяла подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. 19-летняя Вондроушова, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге, сделала пять брейков, два эйса, а также пять раз ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались между собой.
За выход в 1/8 финала латвийская теннисистка заработала 240 рейтинговых очков WTA. Напомним, что Севастовой впервые удалось пробиться так далеко на "Ролан Гаррос".
В четвертьфинале Маркета Вондроушова либо с хорваткой Петрой Мартич, либо с эстонкой Кайей Канепи.
Напомним, что ранее в первом круге турнира "Ролан Гаррос" поражение потерпели Эрнест Гулбис и Алёна Остапенко. Правда, Остапенко продолжает участие на "Ролан Гаррос" в парном разряде.