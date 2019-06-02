Вс, 2.06.2019
В юности, по словам его учительницы, Вейонис хорошо маршировал, изучал, как растут совята, мог собрать и разобрать автомат Калашникова и был командиром отряда "Лотос". Русский TVNET

Анастасия Севастова завершила борьбу на "Ролан Гаррос"

Анастасия Севастова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив чешке Маркете Вондроушовой со счётом 2:6, 0:6.

Матч между теннисистками продолжался всего 59 минут. За это время Анастасия Севастова один раз взяла подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. 19-летняя Вондроушова, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге, сделала пять брейков, два эйса, а также пять раз ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались между собой.

За выход в 1/8 финала латвийская теннисистка заработала 240 рейтинговых очков WTA. Напомним, что Севастовой впервые удалось пробиться так далеко на "Ролан Гаррос".

В четвертьфинале Маркета Вондроушова либо с хорваткой Петрой Мартич, либо с эстонкой Кайей Канепи.

Напомним, что ранее в первом круге турнира "Ролан Гаррос" поражение потерпели Эрнест Гулбис и Алёна Остапенко. Правда, Остапенко продолжает участие на "Ролан Гаррос" в парном разряде.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ