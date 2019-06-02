Организация: в Латвии дела с соблюдением прав детей идут туго из-за нехватки знаний

Она указала, что права детей определяет Конвенция ООН о правах ребенка, к которой Латвия присоединилась в 1922 году. Как подчеркнула Аболиня, для того, чтобы ребенок рос в гармоничной и полной поддержки среде, выдвинуто шесть основных принципов, которые следует соблюдать везде, в том числе и в семьях, образовательных учреждениях, медучреждениях, детских домах.

Эти принципы представляют собой осуществлением прав детей, участие детей в социальных процессах, отсутсвие дискриминации детей, соблюдение лучших интересов, принятие во внимание сильных сторон детей и семьи. Кроме того запрещается причинять какой-либо вред ребенку.

Аболиня подчеркнула, что негосударственные организации на протяжении долгих лет работали и продолжают работать над воплощением этих принципов в реальной жизни, но, пока и семьи, и все госучреждения не станут руководствоваться этими принципами в повседневной жизни, права детей не будут соблюдаться в полном объеме.

Представитель Centrs Dardedze пояснила, что основанный на правах ребенка подход означает то, что детям дается возможность выразить свои переживания и получить поддержку. Таким образом дети осознают, что у них есть права. Также он предусматривает активную борьбу взрослых с нарушениями прав, которые пережили дети. Кроме того взрослые обязаны следить за тем, чтобы государство защищало права детей.

По словам Аболини, соблюдение прав ребенка помогает развитию положительной, активной и ответственной личности, в то время как принятие решений вместо ребенка способствует пассивности и создает возможности манипуляции человеком и в дальнейшей жизни.

Также важно участие детей, потому что оно развивает важные навыки, знания, уверенность в себе, способствуя развитию, указала Аболиня.

Она подчеркнула, что очень важно не дискриминировать детей.

"Дискриминация означает любое отличие, ограничение или предоставление предпочтений в отношении ребенка, его родителей или опекуна в связи с расой, цветом кожи, полом, языком, религиозной принадлежностью, политическими взглядами, национальным этническим или классовым происхождением, состоянием здоровья или другими причинами", - напомнила представитель организации.

По словам Аболини, в детские дома не всегда могут попасть дети с особенными потребностями, не все учреждения готовы принимать детей другого этнического происхождения. Также не все учреждения обладают достаточными знаниями об общении с детьми, которые инфицированы ВИЧ.

Аболиня подчеркнула, что у детей без гражданства, беженцев или искателей политического убежища должны быть такие же самые права на продукты питания, кров над головой, образование и защиту, как и у остальных жителей государства.

Представитель Centrs Dardedze указала, что в Латвии нередко практикуется так называемое институционное насилие, то есть, во время решения какой-либо проблемы ребенка водят по различным учреждениям. Такой вид насилия в долгосрочной перспективе может нанести ребенку большой вред.

По словам Аболини, в Латвии люди привыкли искать риски, считать ошибки и, если их количество превышает определенный уровень, ребенка разлучают с семьей. Она указала, что при определенных обстоятельствах люди скорее готовы осудить, чем помочь семье снова встать на ноги.

Аболиня также отметила, что вмешательство даже из добрых побуждений в определенных ситуациях может навредить ребенку. Каждый случай нужно оценивать следующим образом: будут ли плоды от вмешательства больше потенциальных рисков?