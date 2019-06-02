Вс, 2.06.2019
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В Латвии за сутки потушено 19 пожаров

Пожар в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии потушено 19 пожаров, в том числе несколько пожаров повышенной опасности, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В Икшкильском крае на обочине дороги Тинужи-Ропажи горела куча сучьев площадью 480 кв.м. При тушении этого пожара ГПСС столкнулась с нехваткой воды.

Между тем в Плявиняс в 12.10 загорелись три вагона товарного поезда, в которых перевозилась щепа.

В Риге из-за пожара в многоквартирном доме пришлось эвакуировать трех человек, а в Варакляны в деревянном жилом доме возник пожар площадью 126 кв. м.

В целом вчера шесть пожаров было зарегистрировано в Риге, семь - в краях Латвии и пять в других городах.

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