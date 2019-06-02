Кирсис: ситуация с распределением власти в Рижской думе не изменилась

По его словам, четыре исключенных из "Согласия" депутата публично заявили, что в голосованиях будут поддерживать правящую коалицию.

У оппозиции в Рижской думе 27 голосов, и их недостаточно, чтобы что-то изменить.

Кирсис также напомнил, что дал своим избирателям обещание не вступать в коалицию с "Согласием" и партией "Честь служить Риге", поэтому не видит возможности сотрудничать с вышедшими из "Согласия" четырьмя депутатами.