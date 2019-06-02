Кирсис: ситуация с распределением власти в Рижской думе не изменилась

Ситуация с распределением власти в Рижской думе не изменилась, заявил, комментируя раскол в коалиции, руководитель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис.
По его словам, четыре исключенных из "Согласия" депутата публично заявили, что в голосованиях будут поддерживать правящую коалицию.
У оппозиции в Рижской думе 27 голосов, и их недостаточно, чтобы что-то изменить.
Кирсис также напомнил, что дал своим избирателям обещание не вступать в коалицию с "Согласием" и партией "Честь служить Риге", поэтому не видит возможности сотрудничать с вышедшими из "Согласия" четырьмя депутатами.
Как сообщалось ранее, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.