Левитс о негражданах: это их выбор — не участвовать в политической жизни Латвии

Участие неграждан в политических процессах в Латвии находится в руках самих неграждан. Такое мнение в передаче Nekā Personīga новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс.
По мнению главы государства, каждый желающий получить гражданство в праве сдать экзамен по натурализации, который не представляет из себя ничего сложного. Политик уверен, что гражданство является индивидуальным выбором каждого.
"Когда я говорил про граждан Латвии, я имел в виду всех, кто здесь проживает. Латыши являются открытой нацией. Я говорю об открытой латышскости, то есть, каждый может присоединиться, каждый может принять участие. В наш общий язык, культуру, в политику нашей страны и в формирование общества приглашен каждый, еще раз повторяю. Латвийское гражданство очень легко получить, по сравнению с другими государствами. Все социальные и экономические права у этих людей есть. Если они не считают гражданство необходимым, они в праве его не получать. Индивидуальный выбор, но двери открыты", - подчеркнул Эгил Левитс.
Напомним, 29 мая Сейм избрал на должность президента Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса, которого выдвинули на этот пост представители правящей коалиции.
Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.
Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.
Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.
Действующий президент Раймонд Вейонис повторно не баллотировался на эту должность. Срок его должностных полномочий истекает в начале июля сего года.