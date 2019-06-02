Левитс о негражданах: это их выбор — не участвовать в политической жизни Латвии

"Когда я говорил про граждан Латвии, я имел в виду всех, кто здесь проживает. Латыши являются открытой нацией. Я говорю об открытой латышскости, то есть, каждый может присоединиться, каждый может принять участие. В наш общий язык, культуру, в политику нашей страны и в формирование общества приглашен каждый, еще раз повторяю. Латвийское гражданство очень легко получить, по сравнению с другими государствами. Все социальные и экономические права у этих людей есть. Если они не считают гражданство необходимым, они в праве его не получать. Индивидуальный выбор, но двери открыты", - подчеркнул Эгил Левитс.