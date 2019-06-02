"Забытый" в больнице ребенок там же и работал, но зарплату не получал

О трудоустройстве Юриса (имя изменено) свидетельствуют документы о произведенных взносах для получения государственного социального страхования.

"Я лишь помню, что это было в 2007 году. Я работал в больничной столовой, мыл там посуду, чистил овощи, носил продукты по групам, собирал потом. Нес в дыру остатки пищи, потому что все выбрасывали на улицу. У меня было как у всех людей - восьмичасовой рабочий день. Но дело в том, что зарплату мне не платили. Все было официально, был трудовой договор", - рассказал журналистам Юрис.

Распечатки Государственного агентства социального страхования подтверждают, что с января по июль 2007 года больница платила социальный налог за Юриса. В медучреждении парень работал неполные полгода и позже чуть меньше месяца он был трудоустроен в городском управлении Айнажи.

Между тем отстраненная от должности глава больницы "Айнажи" Илона Балоде по-прежнему не отвечает на звонки журналистов LTV.

Нынешний руководитель медучреждения Айгар Кишуро указал, что он не знает, где искать архивные материалы больницы о трудоустройстве пациентов. Сейчас это не практикуется, утверждает он.

В свою очередь в Салацгривской краевой думе отметили, что документы тех времен были переданы на хранение в Валмиерский зональный архив. В архиве же подтвердили, в документах имеются номера банковских счетов работников, но не их подписи. Поэтому информацию о том, куда делась зарплата Юриса, кто ее получил и потратил, в рамках уголовного процесса может выяснить только Госполиция.

Однако по крайней мере пока стражи порядка не расследуют этот аспект дела. Тем временем в Рижском сиротском суде утверждают, что о трудоустройстве Юриса в больнице никто не знал.

Детский психиатр Никита Безбородов имеет категоричную позицию в отношении трудоустройства пациентов. Он также изучил документы, касающиеся упомянутого случая, и нашел подтверждение тому, что парень работал в больнице. Это является одним из доказательств того, что Юрис вообще не должен был в тот момент находиться в больнице.

"Согласно законодательству, стационарный уход доступен только в случае, если состояние здоровья пациента является настолько тяжелым, что он не может получить амбулаторное лечение. Как это даже теоретически возможно, что, находясь в больнице, несовершеннолетний ребенок был официально трудоустроен?", - подчеркнул Безбородов.

Как отмечает de facto, после предыдущего сюжета передачи историю Юриса наконец услышали в Сейме и Рижской думе, где в связи с этим за минувший месяц было созвано несколько комиссий. После выпуска программы был решена проблема, связанная с тем, что Юрису больше чем десять лет не платили пенсию по утрате кормильца. Также должностные лица договорились найти возможность для Юриса получить образование.