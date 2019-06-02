Футболиста Неймара обвиняют в изнасиловании

Бразильский футболист Неймар обвиняется в изнасиловании, однако сам спортсмен отрицает обвинения и утверждает, что стал жертвой вымогательства. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Associated Press.
Как отмечает издание, женщина, имя которой не называется, 31 мая подала заявление на Неймара в полицию Бразилии. В нем указано, что пострадавшая познакомилась со звездой мирового футбола в соцсети Instagram, после чего он оплатил ей поездку в Париж.
По словам женщины, Неймар купил ей билет до французской столицы и забронировал ей номер в гостинице. Футболист пришел на встречу "пьяным".
BBC сообщает, что инцидент произошел 15 мая.
Как утверждает пострадавшая, Неймар стал вести себя агрессивно и вступил с ней в половой акт против ее воли.
Женщина также указала, что она покинула Париж через два дня. Она не обращалась в полицию во Франции, поскольку была шокирована произошедшим.
В свою очередь Неймар в ответ на обвинения опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором рассказал, что он действительно встретился с этой женщиной, однако они вступили в интимную связь по взаимному согласию. По словам футболиста, после этого они поддерживали дружеские отношения. Неймар также опубликовал скриншоты переписок с девушкой.
И Неймар, и его отец считают, что футболист стал жертвой вымогательства. По словам Неймара-старшего, адвокат подавшей заявления женщины шантажировал спортсмена. Он отметил, что бразильский футболист готовится к судебному разбирательству.