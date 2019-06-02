В Харькове националисты снесли памятник маршалу Жукову

Сначала националистические организаций "Самооборона Майдана","Правый сектор", "Национальный корпус", "Харьковский Евромайдан" и другие провели акцию протеста у Дворца спорта, где проходил конгресс партии "Доверяй делам", в которой состоят мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

После акции протеста пикетчики отправились к находящемуся поблизости памятнику маршалу Георгию Жукову, забрались на монумент, надели на него веревку и повалили статую на землю. На постаменте памятник активисты разместили флаг Украины.

ФОТО: EPA/Scanpix

Кернес на конгрессе пообещал, что в ближайшем времени памятник будет реновирован.

В 1940 году Жуков руководил оккупацией территорий Бессарабии и Северной Буковины, а в 1941 году занимал должности заместителя народного комиссара СССР по обороне и начальника Генштаба Вооруженных сил.

С 1942 по 1945 год Жуков занимал пост первого заместителя комиссара по обороне и главнокомандующего вооруженных сил СССР.