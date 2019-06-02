Пн, 3.06.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Юлия Высоцкая шокировала жуткой худобой и огромными ступнями
Совсем высохла!

ФОТО: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая постоянно делится в соцсетях позитивными фото. Недавно она отдыхала в Италии, и кадры из этой поездки тоже появились на ее страничке в Instagram.

На одном из кадров, сделанных на борту яхты, супруга 81-летнего режиссера Андрея Кончаловского запечатлена в легком белом платье с золотой вышивкой и с босыми ногами.

"Первая мысль утром - как там море без меня", - так лаконично подписала этот снимок Юлия Высоцкая.

Однако излучающая радость от наслаждения жизнью фотография вызвала неожиданную реакцию в Сети. Многие отметили, что 45-летняя звезда выглядит болезненно худой, а кроме того, обратили внимание на размер ее ноги.

 "Какой же размер обуви у нее?", "Ого, какой размер ноги...",

"Очень люблю Юлию Высоцкую, но какая она костлявая здесь", "Кожа да кости", "Вы перестали кушать мясо? Высохла совсем...

Обычно так, кто от мяса отказывается, как вариант", - пишут в комментариях встревоженные поклонники.

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