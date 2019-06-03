Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 июня 2019 года
Василиса Володина известна не только как популярная телеведущая и астролог, но и как опытный психолог. Она как никто другой знает, что нужно делать представителям каждого знака Зодиака, чтобы привлечь удачу на этой неделе.
Очень важно следить за настроением и помнить о том, что оптимистичный настрой крайне важен в любой из дней. На этой неделе он будет особенно необходим, потому что звезды и планеты окажутся в небольшом разладе друг с другом, что приведет к появлению мелких неурядиц.
На глобальных планах это никак не скажется, но лучше не рисковать, а сохранять спокойствие в любой ситуации. В таком случае закон притяжения мыслей будет работать в полную силу.
Овен
Овнам придется решать множество проблем и принимать важные решения при помощи интуиции. К сожалению, шестое чувство на этой неделе будет сильным далеко не у всех. Период с 3 по 9 июня можно назвать временем дилемм и странных происшествий. Именно в такие периоды люди могут обзавестись новыми проблемами либо, наоборот, очень преуспеть в каком-то деле.
Эта неделя не подходит для домашних дел и уборки. Только ближе к выходным может получиться найти время и правильную мотивацию для того, чтобы сделать что-то по дому.
До этого момента лучше не браться ни за какие дела. Вообще эта неделя идеальна для отдыха и покупок, для романтики и новых знакомств.
Телец
Для достижения наилучших результатов в любой из сфер жизни Тельцам придется приложить немало усилий. Успех будет пропорционален затраченному времени. Самоотдача нужна и в любви, и в делах: в понедельник придется расставить приоритеты и спланировать основные шаги на неделю вперед. Не стоит забывать про силу слова и мысли.
На этой неделе Тельцы могут измениться, так как этого очень хотят звезды и планеты. Это значит, что можно смело браться за обучение и повышение профессионального мастерства.
Опасаться стоит слухов и сплетен, касающихся близких людей. Скорее всего, все плохое будет неправдой.
Близнецы
Многие проблемы и неураядицы этой недели решатся сами собой. Звезды сейчас на стороне Близнецов, особенно в сфере любви. В амурных делах придется избегать импульсивности. Настоятельно рекомендуется не начинать отношения с представителями ревнивых знаков Зодиака. Это может стать большой ошибкой, которую лучше предотвратить заранее. Нужно общаться с приятными людьми, которые могут вести себя непринужденно и легко.
В делах, касающихся работы и финансов, лучше обращать внимание на мелочи. Нельзя упускать важных деталей, потому что они могут играть роль подсказок судьбы.
Вселенная не оставит Близнецов в беде. В общении с коллегами, клиентами и партнерами астролог советует избегать импульсивности и негатива.
Рак
У Раков наступает полоса позитива, которая поможет в работе и в делах, подскажет, как побороть лень и прокрастинацию. Звезды и планеты постараются раскрыть все достоинства Раков и некоторых других знаков Зодиака. Эти люди смогут обрести новую мотивацию, понять, куда они идут и, самое главное, зачем. Многие духовные вопросы обретут свои ответы, перестав мучить представителей этого знака.
Ближе к концу недели Вселенная внесет некоторые изменения в жизнь Раков. Многие из этих изменений не будут заметны, но окажутся очень важными и приятными.
Астролог рекомендует на этой неделе не выносить сор из избы - публичные ссоры могут привести к разрыву дружбы или любовных отношений. Укрепить дружбу и любовь поможет взаимная поддержка.
Лев
Львам на этой неделе Вселенная подарит много удачи и позитива. Не стоит "чахнуть над своим златом" - звезды хотят, чтобы Львы делились своим временем, вниманием и позитивом с другими людьми. Не нужно игнорировать просьбы о помощи, исходящие от близких, коллег или друзей.
Это будет очень эмоциональное время, насыщенное важными и интересными событиями, которые будут иметь для Львов во многом определяющее значение.
В делах этим людям важно проявлять лидерские качества, а вот в любви и дружбе потребуются великодушие, доброта и обходительность. Ближе к середине недели у Львов могут начаться проблемы с ревностью. Звезды не потерпят чрезмерного самолюбия, поэтому лучше от него избавляться.
Дева
Это прекрасное время для самореализации Дев. Им можно искать новые увлечения, повышать активность в творческой деятельности, развивать таланты. Очень важно будет сохранять мотивацию. Без нее в такие периоды просто никуда. Во всех возможных делах стоит проявлять индивидуальность. В общении с начальством и людьми старшего поколения потребуется уважение.
Многим представителям этого знака удастся повысить свой доход. Это очень продуктивное время, в которое есть шанс обрести счастье, понять самих себя и свои истинные приоритеты.
Нужно быть ответственными и честными по отношению к себе. Не стоит давать никому пустых обещаний, ровно как и себе самим.
Весы
У Весов есть возможность встретить человека, который в будущем станет им хорошим другом, второй половинкой или верным товарищем. В такие периоды происходит много судьбоносных встреч. Каждый человек сейчас очень важен, поэтому стоит попробовать понять чужие мотивы вместо того, чтобы начать их осуждать.
Основные проблемы Весов в этот период могут быть связаны с обострением комплексов. Каждый человек может сомневаться в себе, но не каждый может в нужный момент взять себя в руки.
Весам стоит избегать высокомерия, чтобы не отпугнуть от себя приятных людей, которые могут оказать им поддержку. Опасными будут также тщеславие и гордость.
Скорпион
Скорпионам стоит избегать общения с мстительными знаками Зодиака. На этой неделе нужно искать людей, с которыми можно пообщаться на позитивной волне. Всех, кто заряжен на негатив, лучше избегать. Есть шанс подцепить этот вирус отрицательных эмоций, настроив себя на неверную волну, заставив всплыть глубинные душевные переживания.
Скорпионам нужно стремиться к укреплению подсознания. В нем могут появляться какие-то скрытые процессы, приводящие к появлению неуверенности, негативных программ.
В начале недели у людей этого знака будет большой заряд энтузиазма и мотивации, но к четвергу-пятнице он иссякнет, так что все самые важные дела лучше постараться сделать до среды.
Стрелец
Стрельцы - мастера юмора и позитива. Но в этот период времени их ждут небольшие негативные изменения в плане мировоззрения и мироощущения, так что им нужно общаться с представителями других веселых знаков Зодиака, чтобы заряжаться их позитивом и хорошим настроением.
Этот энергетический вампиризм безобиден для тех, кто готов отдавать безвозмездно и не получать ничего взамен. Найти таких людей будет непросто, но они должны быть в ближайшем окружении Стрельцов.
Семейным людям надо сфокусироваться на семье, доме, делах, уборке. На выходных посетить родителей, дальних родственников, сменить обстановку, отправившись в мини-путешествие.
На неделе в целом нужно больше двигаться и сохранять активность.
Козерог
Вселенная многократно усилит интуицию представителей этого знака Зодиака. Предчувствие поможет Козерогам узнать наикратчайший путь к успеху. Главное - следовать своим жизненным принципам неотступно, пристально следя за сигналами судьбы. На этой неделе Козероги станут более жизнелюбивыми и сильными. Нужно уметь делиться такими благами с другими людьми, оказывая им посильную помощь во всем.
Свою уверенность и силу духа Козерогам стоит направить на преодоление препятствий.
Можно уделить побольше времени своим собственным капризам, но лучше не забывать про щедрость по отношению к тем, кто их любит, кто ими дорожит.
На выходных могут случаться перепады настроения, которые не должны отражаться на близких.
Водолей
Финансовая сфера для Водолеев должна стать самой важной на этой неделе. Незаконченные дела могут стать причиной депрессивного настроения. Водолеи станут немного ранимыми и чуть более нервными, что плохо скажется на концентрации внимания. Из-за этого лучше не браться за дела, которые требуют максимальной сосредоточенности.
Желание быть мягче и рассудительнее - это не проявление слабости. Водолеям необходимо осознать, что чувствительность и эмпатия помогают людям становиться ближе.
Иногда полезно узнать, что именно чувствует вторая половинка или лучший друг в тот или иной момент. Это укрепляет отношения, помогает находить нужные слова и делать правильный выбор в трудных ситуациях.
Рыбы
Увлечения и хобби - вот чем стоит заняться Рыбам на этой неделе в свободное время. Звезды и планеты сейчас не в лучшем положении друг относительно друга, поэтому стоит побольше времени проводить с самыми близкими людьми или в уединении. В противном случае неуравновешенность и фобии Рыб могут сыграть с ними злую шутку. Людям нет необходимости знать, что сейчас на душе у представителей этого знака.
В любви для Рыб наступает не самый лучший период - знакомства лучше отложить, романтика тоже не особо позитивно повлияет на настроение, да и потребность в общении может упасть до нуля.
Если этого не произойдет, то уж лучше общаться с хорошо знакомыми людьми.
Энергетика человека - величина непостоянная, отмечают специалисты dailyhoro.ru. На этой неделе энергетические запасы могут быстро иссякнуть, так что придется искать способы отдохнуть и расслабиться.