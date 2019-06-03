Миллион в ручной клади без декларации. Среди пойманных, возможно, и владелец банка

По полученной оперативной информации, таможня решила обыскать частный самолет, прилетающий в Ригу из Одессы. У пассажиров обнаружили наличные в размере почти одного миллиона евро.

Деньги везли четыре гражданина Украины. СГД сообщила, что в ручной клади мужчины 1954 года рождения было 200 тысяч долларов, в клади мужчины 1987 года рождения - еще 300 тысяч долларов, у женщины 1977 года рождения - 100 тысяч евро, а у мужчины 1950 года рождения - 300 тысяч евро.

По официально неподтвержденной информации de facto, этим пассажиром оказался банкир Родин 1950 года рождения.

СГД начала четыре уголовных процесса - за уклонение от декларирования наличных, если это совершено с преступно нажитыми средствами, и за легализацию преступно нажитых средств.

Деньги арестованы, а лица на свободе в Украине.

"Сейчас ведутся следственные мероприятия. С нашей стороны запрошена правовая помощь у ответственных служб в Украине", - рассказал консультант СГД по общественным связям Андрей Вайварс.

Он отказался подтвердить, был ли одним из пассажиров Родин, но упомянул, что у СГД есть подозрения, что один из прилетевших с Украины связан с преступными кругами страны.

Передача отмечает, что RIB - один из самых маленьких банков в Латвии, обслуживающий нерезидентов. Пару раз имя банка прозвучало в сообщениях об отмывании средств. Например, два года назад банк оштрафовали за обход северокорейских санкций.

Украинские СМИ сообщали о сделках Родина с влиятельным предпринимателем и политиком времен Януковича Юрием Иванющенко. Передача de facto однажды уже рассказывала, что в принадлежащем Родину RIB арестованными стоят около 30 миллионов долларов. Деньги могут быть напрямую связаны со связанными с офшорными счетами компаний Иванющенко. Полиция Латвии хочет эти миллионы как нажитые преступным путем перечислить в госбюджет, но в суде спор еще не разрешен.

Банковский надзиратель - Комиссия рынков финансов и капитала (FKTK) - высказалась, что не может говорить о конкретных участниках рынка, но подтвердила, что проинформирована о находке СГД, и сейчас обобщает информацию, чтобы задать вопросы вовлеченным сторонам.

Закон о кредитных учреждениях выдвигает к владельцам банков и должностным лицам требование безупречной репутации.

Худшее, что может грозить владельцу банка - потеря права голоса в банке, то есть потеря возможности влиять на работу банка.

По словам FKTK, пока такая ситуация не настала.