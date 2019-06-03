"Казненный" северокорейский дипломат посетил концерт вместе с Ким Чен Ыном

Как в пятницу сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo, Ким Хек Чхоль, а также еще четыре северокорейских чиновники Министерства иностранных дел были наказаны после провала саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

В свою очередь другие издания сообщили, что генерал Ким Хек Чхоль отправлен на перевоспитание в рабочий лагерь.

Он и остальные дипломаты были наказаны за "предательство верховного лидера".

Однако как свидетельствует информация северокорейских СМИ, Ким Хек Чхоль в воскресенье побывал на концерте, который также посетил Ким Чен Ын и другие высокопоставленные чиновники северокорейского режима.

Ранее генерала Ким Хек Чхоль нередко называли "правой рукой" Ким Чен Ына.

Однако его присутствие среди посетителей концерта не означает, что он не побывал в исправительном лагере.

Напомним, Ким Чен Ын и Трамп на саммите во Вьетнаме не смогли достичь договоренности по снижению ядерной программы КНДР в обмен на смягчение санкций.