В России в драке убит воевавший в Сирии экс-начальник ГРУ

Во время драки в поселке Путилково Красногорского района Московской области был убит бывший начальник Главного разведывательного управления России (ГРУ), участвовавший в военной операции в Сирии, сообщает Meduza.
Как свидетельствует информация ТАСС, погибший - 35-летний Никита Белянкин.
Вечером в субботу, 1 июня, Белянкин заметил, как недалеко от его дома группа выходцев из южных регионов избивала прохожего.
Он решил вступиться и попытался отпугнуть нападавших травматическим пистолетом, но в итоге получил удар ножом в область сердца, от которого скончался.
Пострадавший, за которого вступился Белянкин, находится с ранением в реанимации. Нападавшие с места преступления скрылись.