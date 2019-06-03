Пн, 3.06.2019
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В России в драке убит воевавший в Сирии экс-начальник ГРУ

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во время драки в поселке Путилково Красногорского района Московской области был убит бывший начальник Главного разведывательного управления России (ГРУ), участвовавший в военной операции в Сирии, сообщает Meduza.

Как свидетельствует информация ТАСС, погибший - 35-летний Никита Белянкин.

Вечером в субботу, 1 июня, Белянкин заметил, как недалеко от его дома группа выходцев из южных регионов избивала прохожего.

Он решил вступиться и попытался отпугнуть нападавших травматическим пистолетом, но в итоге получил удар ножом в область сердца, от которого скончался.

Пострадавший, за которого вступился Белянкин, находится с ранением в реанимации. Нападавшие с места преступления скрылись.

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