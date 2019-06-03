Пн, 3.06.2019
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  • На "Ролан Гаррос" произошёл скандал. Конечно же, с участием Серены Уильямс

На "Ролан Гаррос" произошёл скандал. Конечно же, с участием Серены Уильямс

Серена Уильямс

ФОТО: CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/SCANPIX

Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на "Ролан Гаррос" после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом была прервана, потому что в помещении появилась Серена Уильямс.

Американка не захотела ждать и организаторы турнира приняли решение немедленно провести пресс-конференцию Уильямс, а 25-летний Тим был вынужден перейти в другую комнату для общения с прессой. Австриец был шокирован происходящим и остался очень недоволен.

"Я действительно не понимаю. Какого черта? Это не шутка? Я должен встать и уйти, только потому что она пришла?", - возмущался Доминик Тим.

После этого Тим остановил пресс-конференцию и ушёл в раздевалку, отказавшись от теле-интервью в других помещениях. "Ладно, я уйду. Раз так, то я тоже могу делать то, что мне хочется", - сказал напоследок австриец.

Стоит отметить, что Доминик Тим - это не абы кто. Австриец является четвёртой ракеткой мира, прошлогодним финалистом турнира и одним из главных фаворитов нынешнего. Но организаторов это особо не волновало.

Важно также отметить, что сама Серена, пожалуй, в сложившейся ситуации не виновата. Она действительно не хотела ждать, но ей было всё равно, где проводить пресс-конференцию. Во всём виноваты организаторы, которые захотели выслужиться перед американской звездой.

Таким образом, они не только унизили Доминика Тима, выставив его из зала, но и подставили Серену Уильямс, которая получила новую порцию критики и оскорблений. Похоже, в ближайшие годы американскую теннисистку будут вспоминать куда чаще по таким некрасивым историям, чем по её прежним победам.

Серена Уильямс выбыла с Открытого чемпионата Франции на стадии 1/16 финала, уступив своей соотечественнице Софье Кенин - 2:6, 5:7.

Доминик Тим сегодня, 3 мая, поборется с французом Гаэлем Монфисом за место в четвертьфинале.

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