На "Ролан Гаррос" произошёл скандал. Конечно же, с участием Серены Уильямс

Американка не захотела ждать и организаторы турнира приняли решение немедленно провести пресс-конференцию Уильямс, а 25-летний Тим был вынужден перейти в другую комнату для общения с прессой. Австриец был шокирован происходящим и остался очень недоволен.

"Я действительно не понимаю. Какого черта? Это не шутка? Я должен встать и уйти, только потому что она пришла?", - возмущался Доминик Тим.

После этого Тим остановил пресс-конференцию и ушёл в раздевалку, отказавшись от теле-интервью в других помещениях. "Ладно, я уйду. Раз так, то я тоже могу делать то, что мне хочется", - сказал напоследок австриец.

Dominic Thiem was midway through the German-speaking section of his press conference when he was told he had to leave the main interview room and switch to a smaller one in order to accommodate Serena Williams after her loss to Sofia Kenin. He was furious. Understandably.#RG19 pic.twitter.com/KyzOAuh8mm — Biola Solace-Chukwu (@Beeorlicious) June 2, 2019

Стоит отметить, что Доминик Тим - это не абы кто. Австриец является четвёртой ракеткой мира, прошлогодним финалистом турнира и одним из главных фаворитов нынешнего. Но организаторов это особо не волновало.

Важно также отметить, что сама Серена, пожалуй, в сложившейся ситуации не виновата. Она действительно не хотела ждать, но ей было всё равно, где проводить пресс-конференцию. Во всём виноваты организаторы, которые захотели выслужиться перед американской звездой.

Таким образом, они не только унизили Доминика Тима, выставив его из зала, но и подставили Серену Уильямс, которая получила новую порцию критики и оскорблений. Похоже, в ближайшие годы американскую теннисистку будут вспоминать куда чаще по таким некрасивым историям, чем по её прежним победам.