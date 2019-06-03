В воскресенье в авариях пострадали восемь человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 50 ДТП и восемь пострадавших в автоавариях, включая одного пешехода, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Четыре человека пострадали в ДТП в Курземе, два - в Риге и ее окрестностях, по одному - в Земгале и Латгале.
Вчера полицейские задержали 13 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения.
За сутки за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 423 протокола об административном нарушении, в том числе 205 - за превышение разрешенной скорости движения.