Сделать селфи со львом с вырванными когтями и покататься на слоне! Темная сторона экзотического туризма

Зоопарк слонов Maetaman на севере Таиланда. Мине четыре года и два месяца - для слонов это детский возраст. Когда журналистка Наташа Дилли встретила Мину после рабочего дня, вокруг ее ног виднелась короткая металлическая цепь с шипами. Она необходима для того, что Мина не брыкалась, поясняет ее хозяин Хоммон Конгхав.

Maetaman один из многих парков аттракционов со слонами в Таиланде. Группы туристов вылезают из автобусов и начинают карабкаться на слонов. Они хотят увидеть, как одни из самых умных животных в мире играют в дартс или жонглируют большими футбольными мячами.

Мина - одна из десяти слонов, которые участвуют в представлении. Ее профессия - художник. Она хватает кисть хоботом, и Конгхав начинает вдавливать ей в голову стальной гвоздь, указывая направления кисти. Он часто заставляет Мину рисовать слона в саванне - на свободе. После эти рисунки продают туристам.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Жизнь Мины похожа на жизнь других 3800 слонов, живущих в несвободе в Таиланде, и еще нескольких тысяч других слонов, обитающих в подобных условиях в Юго-Восточной Азии. Она будет выступать до десяти лет. Молодые слоны не очень послушны, поэтому в начале своей жизни их "ломают", сжимая и постукивая металлическим крючком.

После начинается второй этап работы - несколько раз в день к ней на спину неумело пытаются вскарапкаться туристы. Когда Мина станет слишком старой и больной для развлечения туристов (возможно, это произойдет в возрасте 55 лет, а может - в 77), ее жизнь подойдет к концу. Большую часть своего существования она проведет на цепи.

В таком виде туризма нет ничего нового, тем не менее, в эпоху социальных сетей многие с ажиотажем спешат поделиться необычными и визуально эффектными фотографиями. Однако красочные картинки заплыва с дельфинами, объятий с тиграми и катания верхом на слоне создают ложное впечатление о том, что на самом деле происходит за кадром. Многие туристы даже не подозревают, что дружелюбные животные в парках развлечений живут как Мина. Или еще хуже.

Недалеко от парка Maetaman есть еще один парк со слонами - EcoValley. Он поразительно отличается от предыдущего тем, что здесь никто не катается на слонах и не заставляет их заниматься визуальным искусством. Посетители могут посмотреть выставку, посвященную тайскому национальному животному и увидеть, как они живут в открытом поле с травой и деревьями.

Однако на самом деле оба парка принадлежат одним и тем же владельцам, а слоны часто переходят "работать" из одного заведения в другое. Это бизнес решение. Китайские туристы хотят видеть, как животные выполняют различные невообразимые трюки, а западные путешественники хотят наслаждаться более гуманным пейзажем - например, смотреть на расстоянии как слоны моются в реке.