Страшное ДТП в Эстонии: BMW разорвало пополам, погиб 23-летний водитель

В воскресенье, 2 июня, около 6:30 на третьем километре шоссе Вильянди-Пыльтсамаа в Эстонии произошло ДТП.
Машину разорвало пополам, погиб человек. Полиция регулировала движение на месте происшествия, сообщает Rus.Postimees.
Старший патрульной смены Хегерт Хейл рассказал, что в момент ДТП в машине был один человек - 23-летний мужчина. Причины произошедшего станут известны после экспертизы.
Автомобиль - BMW пятой серии, универсал - ехал со стороны Пыльтсамаа в направлении Вильянди. В трех километрах от Вильянди он съехал с дороги и ударился о большую каменную глыбу, находившуюся на краю поля.
Это случилось около 6:22. Солнце уже взошло, асфальт был сухим, а погодные условия - хорошими.
Лейтенант полиции Эрки Юрген также отметил, что по первоначальным данным во время аварии водитель был в машине один. "Авария произошла на прямом участке дороги, где с обеих сторон поле. По какой причине автомобиль выехал с дороги, пока неизвестно", - добавил полицейский.
То, что осталось от автомобиля, отвезли на платную парковку.