После перерыва в полтора года Римшевич расскажет о развитии экономики Латвии

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич после полуторалетнего перерыва в пятницу, 7 июня, на регулярной пресс-конференции проинформирует о развитии латвийской экономики, сообщили агентству LETA в центробанке.
Пресс-конференция состоится в 12.00 в помещениях Банка Латвии на ул. Кр. Валдемара, 2a.
Последняя регулярная пресс-конференция Римшевича состоялась 15 декабря 2017 года.
Как сообщалось, Римшевич был задержан KNAB в феврале 2018 года и проходит как обвиняемый по уголовному процессу о взяточничестве.
Прокурор Виорика Йиргена ранее сообщила, дело было начато по заявлениям двух акционеров АО "Trasta komercbanka". Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.
Римшевич ранее заявил, что не виновен и сам не подаст в отставку с должности президента Банка Латвии. Инкриминируемые ему обвинения он считает клеветой в интересах отдельных банкиров.
В феврале 2019 года Суд ЕС отменил решение об отстранении Римшевича от должности президента Банка Латвии.