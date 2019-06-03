ЦСУ: каждый четвертый работающий - пенсионного возраста или близок к нему

За последние 10 лет средний возраст работающих в Латвии вырос на 2,4 года и в 2018 году составил 43,7 года.

В сфере обслуживания средний возраст работающих составляет 49,9 года, в отрасли искусства, отдыха и развлечений - 49,6 года, в отрасли здравоохранения и социального ухода - 48,5 года, в образовании - 48,2 года, в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства - 36,8 года.

23,3% всех работающих в Латвии в 2018 году были в возрасте 55-74 лет, это второй самый высокий удельный вес в ЕС, где он в среднем составляет 19,4%. Самым высоким в ЕС этот показатель был в Литве (23,5%), а за Латвией по нему следуют Эстония и Германия (23,1%). Самый низкий показатель зафиксирован в Люксембурге - 10,8%.

Неполное рабочее время в Латвии в прошлом году были заняты 8,1% работающих (10,8% женщин и 5,3% мужчин). В ЕС в среднем неполное рабочее время были заняты 32% женщин и 9,7% мужчин.

37,3% работающих в Латвии имеют высшее образование, а среди руководителей и специалистов таких 71,7%. 31,6% безработных - с основным и более низким уровнем образования.

В 2018 году в Латвии было 72,8 тыс. безработных, из них 41,7% не могли найти работу дольше года.