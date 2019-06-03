СМИ: Литовская железная дорога выплатила миллионы компании бывшего офицера КГБ Латвии

Согласно опубликованным национальным транслятором данным, связи Симоненкова (формально акции принадлежат его жене) и его окружения через бывших офицеров и агентов КГБ ведут напрямую к среде Владимира Путина и находящимся под санкциями США российским олигархам. В Литве "Sigmen" беспрепятственно участвует в государственных закупках и других сделках.

Стратегическая цель "Sigmen" - миллиардный европейский проект "Rail Baltica", утверждает LRT.

По данным LRT, специальная правительственная комиссия, которая проверяет сделки литовских стратегических компаний, не занималась расследованием сделок с российским металлургическим холдингом "Evraz" и представителем испанского завода "ArcelorMittal" - компанией "Sigmen", которая является одним из крупнейших поставщиков рельсов для колеи российской ширины в регионе.

В феврале этого года "Lietuvos gelezinkeliai" подписала с "Sigmen" контракт на поставку рельсов стоимостью 11,5 млн евро и еще в этом году собирается приобрести рельсов на 36 млн евро.

По данным Службы государственных закупок, "Lietuvos gelezinkeliai" до настоящего времени выплатила латвийской компании почти 50 млн евро. Сделки с "Sigmen" совершали также дочерние предприятия LG: в 2017 году Центр строительства железных дорог ("Gelezinkelio tiesimo centras") приобрел у "Sigmen" товаров на сумму около 4,6 млн евро, а в 2011-2016 гг. покупки предприятий LG достигли 85 млн евро.

По данным источников LRT, клиентами "Sigmen" являются также коммерческие предприятия, которые выигрывают конкурсы "Lietuvos gelezinkeliai" и дочерних компаний.

Симоненков служил в латвийском КГБ вместе с Евгением Ролдугиным, который учился в школе КГБ с президентом России Путиным и является братом Сергея Ролдугина, его ближайшего друга.

В Латвии Симоненков начал свой бизнес с предприятия "Skonto", основанного кадровым сотрудником КГБ. До 2008 года он управлял "Multibanka", который в 2005 году подпал под санкции США за отмывание денег.