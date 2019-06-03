Гудлевскис остаётся! Вратарь продлил контракт с "Динамо"

26-летний вратарь в прошлом сезоне вернулся из Северной Америки и подписал контракт с "Динамо". В минувшем сезоне игрок провёл в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) 31 матч. В среднем за игру Кристерс отражал 91,0% бросков, пропуская 2,37 шайбы. Дважды Гудлевскис отыграл "на ноль".

В мае хоккеист в составе сборной Латвии принял участие на чемпионате мира, который для него стал уже четвёртым. На мировом первенстве игрок провёл 4 матча и в среднем за игру отражал 90,9% бросков, пропуская 2,01 шайбы.

Dinamo Rīga panākusi vienošanos par līguma pagarināšanu ar vārtsargu Kristeru Gudļevski! #dinamoriga #khl pic.twitter.com/YxD5eONQZh — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) June 3, 2019

Напомним, что этой весной рижское "Динамо" провело несколько усилений. Были приобретены три шведских хоккеиста - Якоб Берглунд, Давид Улльстрём и Кристофер Берглунд. К команде также присоединились американский защитник Бен Маршалл и канадский нападающий Картер Эштон.