Вылетевший в Стокгольм самолет airBaltic из-за технических проблем вернулся в Ригу

В международном аэропорту Rīga в понедельник в условиях повышенной безопасности приземлился самолет авиакомпании airBaltic, направлявшийся из Риги в Стокгольм, сообщает агентство LETA.
Самолет взлетел из Риги в 12:05 и должен был сесть в Стокгольме в 12:10 по шведскому времени.
Однако аэропорт получил информацию о технических проблемах, поэтому самолет направился обратно в аэропорт, где его встречали в условиях повышенной безопасности согласно стандартной процедуре.
Авиалайнер приземлился в Риге в 13:35.