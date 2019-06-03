Пн, 3.06.2019
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Вылетевший в Стокгольм самолет airBaltic из-за технических проблем вернулся в Ригу

Самолет airBaltic

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В международном аэропорту Rīga в понедельник в условиях повышенной безопасности приземлился самолет авиакомпании airBaltic, направлявшийся из Риги в Стокгольм, сообщает агентство LETA.

Самолет взлетел из Риги в 12:05 и должен был сесть в Стокгольме в 12:10 по шведскому времени.

Однако аэропорт получил информацию о технических проблемах, поэтому самолет направился обратно в аэропорт, где его встречали в условиях повышенной безопасности согласно стандартной процедуре.

Авиалайнер приземлился в Риге в 13:35.

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