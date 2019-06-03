Николина Боке принесла Латвии историческую медаль чемпионата Европы по боксу

Так получилось, что проверить свой характер ей удастся уже через 5 месяцев. И не смотря на такой короткий промежуток между чемпионатами - начался скрупулёзный этап подготовки. Усиленные тренировки, проходные турниры и сборы - и всё это во время подготовки Николины к школьным экзаменам 9-ого класса. Проводя на сборах по три тренировки в день, вечерами Николина сидела за книгами, чтобы держать заданную школой планку.

Блестяще справившись с подготовительными этапами, попутно сложив в копилку достижений ещё золотую и серебряную медали в проходных турнирах, Николина отправляется в Галац, в Румынию. Именно там с 22 мая по 1 июня проходил чемпионат Европы по боксу среди юниоров, который собрал сильнейших спортсменов из 35 стран континента.

Николина Боке ФОТО: IN-FIGHT

Первый круг турнира Николина прошла по жребию и ждала себе в соперники победительницу пары Венгрия - Швеция.

Во втором этапе Николина одолела представительницу Швеции Милли Зехра по очкам, тем самым попав в полуфинал и уже обеспечив сборной Латвии, как минимум, бронзовую медаль.

В полуфинальном бою Николина решила не останавливаться на достигнутом и, выполнив все установки своих секундантов - тренера Купряна Гулей и отца Оскара Бокиса, с большим преимуществом выиграла бой у представительницы Польши Николы Примаженко, обеспечив себе выход в финал.

Николина Боке ФОТО: IN-FIGHT

В финальном поединке Николина встретилась с представительницей России Лианой Тарасьян. Бой шёл в равном ключе, моментами инициатива переходила с одной стороны на другую. Но, к сожалению, удача в этот день была на стороне россиянки и победа в равном бою была присуждена ей.

Таким образом Николина Боке сдержала данное себе обещание и, лёгкой рукой и усиленным трудом, вписала своё имя в историю латвийского бокса, как первая боксёр-юниор удостоенная серебряной медали на чемпионате Европы. Сама Николина воспринимает свой результат как старт к ещё более значимым достижениям.

Большую благодарность Николина и её тренеры выражают всем, кто следил, поддерживал и помогал Николине во время подготовки и самого турнира, и конечно же, 3-ей Рижской спортивной школе для детей и молодёжи, которая оказала финансовую поддержку, без которой участие Николины в чемпионате стояло бы под вопросом.

Поздравляем Николину Боке с этим замечательным результатом и желаем не останавливаться на достигнутом!