Ринкевич: Латвия видит потенциал в укреплении экономических отношений с Россией

Как рассказали агентству LETA в Министерстве иностранных дел, встреча прошла в Юрмале во время совещания Совета государств Балтийского моря на высшем уровне.

«Россия является важным торговым партнером Латвии во многих отраслях. Поэтому мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран.

Сейчас к подписанию готовится договор о региональном сотрудничестве между Министерством экономики Латвии и Калужской областью. Несколько договоров такого типа с другими регионами Латвии и России уже вступили в силу и успешно действуют», - сказал Ринкевич.