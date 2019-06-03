Ринкевич: Латвия видит потенциал в укреплении экономических отношений с Россией

Латвия хочет поддерживать позитивную тенденцию развития экономических отношений с Россией, сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") после прошедшей сегодня встречи с заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным.
Как рассказали агентству LETA в Министерстве иностранных дел, встреча прошла в Юрмале во время совещания Совета государств Балтийского моря на высшем уровне.
«Россия является важным торговым партнером Латвии во многих отраслях. Поэтому мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран.
Сейчас к подписанию готовится договор о региональном сотрудничестве между Министерством экономики Латвии и Калужской областью. Несколько договоров такого типа с другими регионами Латвии и России уже вступили в силу и успешно действуют», - сказал Ринкевич.
Стороны обсудили также работу латвийско-российской межправительственной коми