Фото: Во время концерта Bon Jovi на сцену выбежала неизвестная женщина

В воскресенье, 2 июня, на таллиннском Певческом поле выступил один из самых известных рок-коллективов в мире – Bon Jovi. На концерте, который посетило более 40 тысяч зрителей, не обошлось без сюрпризов.
Зрители горячо приняли исполнителей, но особенно отличилась темноволосая фанатка, которая смогла преодолеть барьер и вырваться на сцену.
Тем не менее, ничего плохого не произошло и Бон Джови потанцевал с женщиной, а она старалась пододвинуться к нему максимально близко.
Кстати, подобное было и на концерте в Москве, возможно, это лишь часть сценария.
Галерея: Концерт Bon Jovi в Таллинне