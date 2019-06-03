Пн, 3.06.2019
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Фото: Во время концерта Bon Jovi на сцену выбежала неизвестная женщина

В воскресенье, 2 июня, на таллиннском Певческом поле выступил один из самых известных рок-коллективов в мире – Bon Jovi. На концерте, который посетило более 40 тысяч зрителей, не обошлось без сюрпризов. 

Зрители горячо приняли исполнителей, но особенно отличилась темноволосая фанатка, которая смогла преодолеть барьер и вырваться на сцену.  

Fänn tormas Bon Jovi kontserdi ajal lavale/ В Таллинне во время концерта Bon Jovi на сцену выбежала неизвестная женщина

ФОТО: Erakogu

Тем не менее, ничего плохого не произошло и Бон Джови потанцевал с женщиной, а она старалась пододвинуться к нему максимально близко. 

Fänn tormas Bon Jovi kontserdi ajal lavale/ В Таллинне во время концерта Bon Jovi  на сцену выбежала неизвестная женщина

ФОТО: Erakogu

Кстати, подобное было и на концерте в Москве, возможно, это лишь часть сценария.

Галерея: Концерт Bon Jovi в Таллинне

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