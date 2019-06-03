Фото: Во время концерта Bon Jovi на сцену выбежала неизвестная женщина

Зрители горячо приняли исполнителей, но особенно отличилась темноволосая фанатка, которая смогла преодолеть барьер и вырваться на сцену.

Fänn tormas Bon Jovi kontserdi ajal lavale/ В Таллинне во время концерта Bon Jovi на сцену выбежала неизвестная женщина

Тем не менее, ничего плохого не произошло и Бон Джови потанцевал с женщиной, а она старалась пододвинуться к нему максимально близко.