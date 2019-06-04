Возвращение "Тамагочи", или Как зарабатывают на нашей ностальгии по 90-ым

"Тамагочи", ёжик Соник, Черепашки-ниндзя, мультфильмы Walt Disney, Nintendo Gameboy... В последние годы наблюдается резкое увеличение спроса на ретро-товары. Производители перевыпускают излюбленные игрушки из 90-ых, чтобы привлечь новых фанатов. Бренды и рекламодатели все чаще играют на нашем чувстве ностальгии, используя это как основу для маркетинговой стратегии.
Возвращение "тамагочи"
Игрушка в форме яйца, пластиковый "питомец", которого владелец должен был поддерживать "живым" с помощью постоянной заботы и внимания - после его запуска в 1996 году эта игрушка стала популярной у детей по всему миру. И теперь она возвращается.
Японский производитель Bandai выпустит полноцветную, новую и улучшенную версию классической игрушки в Северной Америке в июле, - сообщает BBC. На этот раз он сможет делать больше, чем есть, спать, пикать и умирать.
По словам представителей Bandai, из домашнего питомца игрушка превратилась в персонажа, который может обитать на разных землях, а заодно жениться и размножаться.
"Наша фан-база уже очень взволнована и сделала предварительные заказы", - рассказал о Tamagotchi On в интервью для BBC директор по маркетингу Bandai America.
Оказывается, что гаджет никогда и не исчезал - Bandai часто выпускает новые "тамагочи" на японском и других рынках, но последняя модель станет частью волны символов 80-х и 90-х годов, заново изобретенных для новых поколений.
Взять хотя бы ежика Соника: персонаж от Sega появится на экранах кинотеатров в следующем году. Spice Girls гастролируют, а британский журнал The Face возвращается спустя 15 лет.
Ретро возрождение
Аналитик компании Mintel Чана Барам говорит, что сейчас происходит резкий скачок популярности ретро-товаров, поскольку люди ищут утешение в "старых добрых временах".
"Мы привыкли к этому в одежде и в моде, но об этом стали больше говорить с точки зрения старых продуктов".
Эту тенденцию также наблюдает итальянский продавец игрушек Алессио Ди Марко, чья компания Tons-of-Toys продает винтажные и коллекционные вещи.
По его словам, в последний год наблюдается "сильный рост интереса к игрушкам 90-х", таким как Черепашки-ниндзя, Power Rangers и Polly Pocket.
Также Ди Марко отмечает, что появился большой спрос на мультфильмы студии Walt Disney, начиная "Русалочкой" и "Красавицей и чудовищем", заканчивая "Аладдином", "Королём львом" и т.д.
"Дети 90-х выросли и все больше ностальгируют по игрушкам своего детства", - объясняет он.
Эти взрослые теперь могут позволить себе покупать то, что они хотят. Для брендов, в свою очередь, ностальгия - это возможность для роста продаж.
Недавнее исследование Mintel показало, что 57% покупателей в Великобритании предпочитают приобретать для своего ребенка такие игрушки, с которым они сами играли в детстве.
"Все вспоминают о своем детстве, как о чем-то приятном, и думают: "О, тогда все было не так плохо, как сейчас"", - говорит аналитик Mintel Чана Барам.
Почему ностальгия работает
Для брендов и рекламодателей играть на чувстве ностальгии не в новинку.
"Это один из элементов широкой маркетинговой стратегии, которая направлена на то, чтобы соблазнить потребителей через побег от реальности. Особенно возвращая вас к идеализированным ассоциациям вашего детства", - говорит директор по стратегии в Азии Ogilvy Беноит Визер.
По его мнению, воспоминания о нашей юности - музыка, мода, игрушки и игры - закодированы в нашем мозгу как источник радостных и счастливых чувств на всю жизнь.
Эти приятные ассоциации появляются, например, при игре в Nintendo Gameboy или Transformer.
"В тот момент, когда вы берете игру в руки, для вас она уже заполнена знакомым и приятным ощущением", - говорит Визер.
Он отмечает, что, возможно, ностальгия сейчас стала "чем-то более заметным", отчасти из-за неопределенного мировосприятия многих миллениалов и представителей поколения Z.
"Определенно существует взаимосвязь между популярностью маркетинга, основанного на ностальгии, и тем, насколько уверенно, оптимистично и защищенно чувствует себя определенная группа населения", - добавляет Визер.
Новые поклонники
Тем не менее, бренды не могут просто оставаться на месте. Визер говорит, что компании должны продолжать придумывать и выпускать новые товары, поскольку торговли на "предметах славы прошлого" будет недостаточно.
Bandai надеется, что их Tamagotchi On, предназначенный для девочек от 6 до 12 лет, обладает достаточным количеством новых функций, чтобы привлечь группу технически продвинутых юных фанатов.
Bandai надеется, что их Tamagotchi On, предназначенный для девочек от 6 до 12 лет, обладает достаточным количеством новых функций, чтобы привлечь группу технически продвинутых юных фанатов.
Сторонники Тамагочи взволнованы, потому что им не терпится узнать, какие чувства сможет "вытянуть из них" новый гаджет спустя десятилетия после выпуска оригинала.