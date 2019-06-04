Возвращение "Тамагочи", или Как зарабатывают на нашей ностальгии по 90-ым

Возвращение "тамагочи"

Игрушка в форме яйца, пластиковый "питомец", которого владелец должен был поддерживать "живым" с помощью постоянной заботы и внимания - после его запуска в 1996 году эта игрушка стала популярной у детей по всему миру. И теперь она возвращается.

Японский производитель Bandai выпустит полноцветную, новую и улучшенную версию классической игрушки в Северной Америке в июле, - сообщает BBC. На этот раз он сможет делать больше, чем есть, спать, пикать и умирать.

По словам представителей Bandai, из домашнего питомца игрушка превратилась в персонажа, который может обитать на разных землях, а заодно жениться и размножаться.

"Наша фан-база уже очень взволнована и сделала предварительные заказы", - рассказал о Tamagotchi On в интервью для BBC директор по маркетингу Bandai America.

ФОТО: Lauren Garaza/Flickr

Оказывается, что гаджет никогда и не исчезал - Bandai часто выпускает новые "тамагочи" на японском и других рынках, но последняя модель станет частью волны символов 80-х и 90-х годов, заново изобретенных для новых поколений.

Взять хотя бы ежика Соника: персонаж от Sega появится на экранах кинотеатров в следующем году. Spice Girls гастролируют, а британский журнал The Face возвращается спустя 15 лет.

Ретро возрождение

Аналитик компании Mintel Чана Барам говорит, что сейчас происходит резкий скачок популярности ретро-товаров, поскольку люди ищут утешение в "старых добрых временах".

"Мы привыкли к этому в одежде и в моде, но об этом стали больше говорить с точки зрения старых продуктов".

Эту тенденцию также наблюдает итальянский продавец игрушек Алессио Ди Марко, чья компания Tons-of-Toys продает винтажные и коллекционные вещи.

По его словам, в последний год наблюдается "сильный рост интереса к игрушкам 90-х", таким как Черепашки-ниндзя, Power Rangers и Polly Pocket.

Также Ди Марко отмечает, что появился большой спрос на мультфильмы студии Walt Disney, начиная "Русалочкой" и "Красавицей и чудовищем", заканчивая "Аладдином", "Королём львом" и т.д.

"Дети 90-х выросли и все больше ностальгируют по игрушкам своего детства", - объясняет он.

Эти взрослые теперь могут позволить себе покупать то, что они хотят. Для брендов, в свою очередь, ностальгия - это возможность для роста продаж.

Недавнее исследование Mintel показало, что 57% покупателей в Великобритании предпочитают приобретать для своего ребенка такие игрушки, с которым они сами играли в детстве.

"Все вспоминают о своем детстве, как о чем-то приятном, и думают: "О, тогда все было не так плохо, как сейчас"", - говорит аналитик Mintel Чана Барам.

Почему ностальгия работает

Для брендов и рекламодателей играть на чувстве ностальгии не в новинку.