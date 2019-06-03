В этом году закроют 13 школ и реорганизуют около 50 учебных заведений

В этом году в Латвии будет ликвидировано 13 учебных заведений и около 50 - реорганизовано, свидетельствует информация Министерства образования и науки (МОН).
К новому учебному году перестанут существовать 13 школ: Яунмуйжская основная школа, Юрмальская вечерняя средняя школа, Озолская начальная школа, Лиепайская основная школа-интернат, Андзельская основная школа, Граверская основная школа митрополита Рижского и всея Латвии Александра (Кудряшова), Шкелтовская основная школа, Тискадская специальная школа-интернат, Адамовская специальная школа-интернат, Лудзенская краевая вечерняя средняя школа, Дуналкская основная школа А, Спагиса, Метриенская основная школа и 29-я Рижская средняя школа.
В процессе согласования в МОН еще находится заявление самоуправления о ликвидации Тилжской школы-интерната.
У 11 учебных заведений до конца лета изменится ступень образования.
Самый длинный список - решений о реорганизации учебных заведений путем их объединения или присоединения к другим учебным заведениям.
Решение о реорганизации, закрытии или учреждении учебных заведений принимает самоуправление как учредитель учебных заведений. О своем решении самоуправление извещает МОН с просьбой согласовать его.