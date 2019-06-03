ЧП на заводе в Дзержинске: число пострадавших превысило 100 человек

Число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в российском Дзержинске увеличилось до 116 человек, сообщают местные СМИ.
По информации агентства РИА "Новости", в больницах по-прежнему находятся 18 человек.
Ранее сообщалось о 89 пострадавших - 44 работниках завода и 45 местных жителях.
Из-за взрыва повреждены 789 зданий, указывает РИА "Новости".
В Дзержинске прогремел взрыв в субботу, 1 июня.
Согласно первоначальной информации, взрывы в цехе по производству тротила были вызваны несоблюдением правил безопасности.
После ЧП в Дзержинске в некоторых окрестных поселках было объявлено чрезвычайное положение.
Видео: взрывы на заводе в Дзержинске