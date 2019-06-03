Пн, 3.06.2019
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ЧП на заводе в Дзержинске: число пострадавших превысило 100 человек

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ФОТО: TASS/Scanpix

Число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в российском Дзержинске увеличилось до 116 человек, сообщают местные СМИ. 

По информации агентства РИА "Новости", в больницах по-прежнему находятся 18 человек. 

Ранее сообщалось о 89 пострадавших - 44 работниках завода и 45 местных жителях. 

Из-за взрыва повреждены 789 зданий, указывает РИА "Новости".

В Дзержинске прогремел взрыв в субботу, 1 июня. 

Согласно первоначальной информации, взрывы в цехе по производству тротила были вызваны несоблюдением правил безопасности. 

После ЧП в Дзержинске в некоторых окрестных поселках было объявлено чрезвычайное положение. 

Видео: взрывы на заводе в Дзержинске

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