Истребители НАТО за неделю шесть раз сопроводили российские самолеты

За период с 27 мая до 1 июня один раз был сопровожден штурмовик "Ил-20", три раза - транспортник "Ан-12", один раз - два штурмовика "Су-24" и два истребителя "Су-27", один раз - истребитель "Су-27Б", сообщило Минобороны Литвы.