Пн, 3.06.2019
По сравнению с другими государствами, латвийское гражданство очень легко получить. Все социальные и экономические права у этих людей есть. Если они не считают гражданство необходимым, они в праве его не получать. Индивидуальный выбор, но двери открыты. Эгил Левитс, президент Латвии

Истребители НАТО за неделю шесть раз сопроводили российские самолеты

3

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтикой российские самолеты.

За период с 27 мая до 1 июня один раз был сопровожден штурмовик "Ил-20", три раза - транспортник "Ан-12", один раз - два штурмовика "Су-24" и два истребителя "Су-27", один раз - истребитель "Су-27Б", сообщило Минобороны Литвы.

Некоторые из них летели с отключенными транспондерами, не имели планов полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Большинство российских самолетов летели с материковой части РФ в Калининградскую область.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ