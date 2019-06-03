Истребители НАТО за неделю шесть раз сопроводили российские самолеты

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие над Балтикой российские самолеты.
За период с 27 мая до 1 июня один раз был сопровожден штурмовик "Ил-20", три раза - транспортник "Ан-12", один раз - два штурмовика "Су-24" и два истребителя "Су-27", один раз - истребитель "Су-27Б", сообщило Минобороны Литвы.
Некоторые из них летели с отключенными транспондерами, не имели планов полета, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
Большинство российских самолетов летели с материковой части РФ в Калининградскую область.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.