Урбанович: внеочередные выборы в думу будут для "Согласия" шансом, а не угрозой

Правление партии в понедельник, 3 июня, обсудило ситуацию в Рижской думе. По словам Урбановича, партия констатировала, что амбиции были высоки, разногласия накапливались годами, и "семена недоверия проросли".

По мнению Урбановича, исключенные из партии депутаты Вадим Баранник, Валерий Петров, Алексей Росликов и Виталий Дубов сами поставили себя "в особое положение".

По словам политика, ситуация пойдет на благо партии, потому что ясность всегда лучше, чем неопределенность.

Правление партии обсудило свои возможные действия, но это Урбанович комментировать не стал.

Это не первая сложная ситуация в истории партии, и "Согласие" справится и на сей раз, заверил политик. Он считает также, что коалиция в Рижской думе и далее сумеет обеспечивать большинство.

Как сообщалось ранее, после избрания нового мэра Риги Дайниса Турлайса ("Честь служить Риге") во фракции Рижской думы партии "Согласие" произошел раскол.