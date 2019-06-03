CFLA: возможно, придется вернуть 10 млн евро, выделенные на строительство школы в Вентспилсе

Она подтвердила, что в связи с получением информации о возможных коррупционных действиях, связанных со зданием Вентспилсской музыкальной средней школы, приостановлены платежи в рамках проекта "Развитие инфраструктуры государственной Вентспилсской музыкальной средней школы".

"Так как при строительстве Вентспилсской музыкальной средней школы были использованы средства из фондов ЕС, CFLA обратилось в Бюро внутренней безопасности с просьбой предоставить информацию о том, затрагивает ли дело о взяточничестве процесс строительства здания. Как только будет получен утвердительный ответ, CFLA примет решение о том, какие финансовые коррекции можно применить в этом проекте, не исключая того, что финансирование из фондов ЕС придется вернуть в полном объеме", - заявила Рейхмане.

Она рассказала, что реализация проекта движется к завершению, и большая часть финансирования, а именно 7,9 млн евро, уже была выплачена к февралю этого года. Общие предполагаемые затраты на проект составляют 10 949 856 евро, включая финансирование ЕФРР в размере 9 307 378 евро и финансирование из госбюджета Латвии в размере 1 642 478 евро.

По словам Рейхмане, CFLA проведет тщательную проверку, потому что в данном случае коррупционные действия совершил субподрядчик строителя, что усложняет ситуацию.

"Комммунальное управление" и заказчик строительства нового здания Вентспилсской музыкальной средней школы отрицают свою причастность к действиям коррупционного характера и утверждают, что о случившемся узнали только из СМИ.

Директор Вентспилсского "Коммунального управления" Андрис Каусениекс выразил недоумение по поводу необходимости дачи взятки, потому что уверен - новое здание школы "безопасно во всех аспектах".

Как сообщалось ранее, Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало четырех должностных лиц Курземской бригады Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) по подозрению в получении взятки в связи с оценкой соответствия нового здания Вентспилсской музыкальной средней школы требованиям пожарной безопасности.

За возможную дачу взятки для благоприятного решения VUGD о соответствии строительного объекта требованиям пожарной безопасности задержаны представитель компании Merks-Ostas celtnieks, а также владелец и работник ООО VPM Latvija.