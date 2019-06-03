В Литве просят проверить сделки Lietuvos gelezinkeliai с фирмой экс-офицера КГБ из Латвии

"Любая информация о потенциальных рисках в стратегической компании воспринимается очень серьезно. Мы надеемся, что ДГБ поможет нам объективно оценить ситуацию и управлять потенциальными рисками на Литовских железных дорогах. Министерство и компания заинтересованы в ясности ситуации", - заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис в сообщении для печати.

Как указано в пресс-релизе, министерство до сего времени не располагало данными, позволяющими увидеть риски, связанные со сделками, совершаемыми латвийской компанией Sigmen, которая является представителем российского металлургического холдинга "Евраз" и испанской компании ArcelorMittal, и Lietuvos gelezinkeliai.

Обратиться в ДГБ в понедельник намерены и сами Литовские железные дороги, подтвердил BNS представитель компании Мантас Дубаускас. Он не мог объяснить, почему предприятие раньше не обратилось в госбезопасность или другие спецслужбы по поводу сделок с победителем конкурсных закупок Sigmen, хотя обращалось по поводу сделок куда меньшей стоимости с другой компанией - эстонского капитала Skinest Baltija.

"Последняя закупка у Sigmen была конкурсной, и из ведомств не было никакой информации, дававшей основание не заключать сделки", - сказал BNS М. Дубаускас.

Отдел расследований Литовского национального радио и ТВ (LRT) в понедельник сообщил, что компания Lietuvos gelezinkeliai и ее дочерние предприятия за десять лет заплатили почти 130 млн евро латвийской компании Sigmen, контролируемой бывший офицером КГБ Юрием Симоненковым, у которого его связи с российскими политическими лидерами.

Как показывают данные источников LRT, связи Симоненкова (формально акции предприятия принадлежат его жене) и его окружения через бывших офицеров и агентов КГБ ведут прямо к окружению Путина и попавшим под санкции США российским олигархам. В Литве компания Sigmen беспрепятственно участвует в конкурсных закупках и других сделках.

Стратегическая цель Sigmen - миллиардный европейский проект Rail Baltica, утверждает LRT.

Как отмечает LRT, специальная правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических предприятий Литвы, не проверяла сделки с Sigmen. В феврале этого года Lietuvos gelezinkeliai подписала с Sigmen договор стоимостью 11,5 млн евро, еще в этом году предприятие намерено купить рельсов на 36 млн евро.

По данным Службы конкурсных закупок, Lietuvos gelezinkeliai на сегодняшний день уже заплатила латвийскому предприятию почти 50 млн евро. Сделки с Sigmen заключали и дочерние предприятия Lietuvos gelezinkeliai: предприятие Gelezinkelio tiesimo centras в 2017 году купило у Sigmen товаров примерно на 4,6 млн евро, а в 2011–2016 годах сумма закупок предприятий Lietuvos gelezinkeliai составили 85 млн евро.

Клиентами Sigmen, по данным источников LRT, являются и коммерческие предприятия, которые выигрывают конкурсы Lietuvos gelezinkeliai и ее дочерних предприятий.

После того, как в июне прошлого года правительственная комиссия, а впоследствии - и правительство решили, что планирующаяся к заключению Литовскими железными дорогами сделка на сумму более 3 млн евро со Skinest Baltija о покупке шпал не соответствует интересам национальной безопасности, Литовские железные дороги подписали договор с другим участником конкурса - литовским предприятием Swetrak.