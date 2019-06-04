Смелость или глупость? Брежневу отругали за экстремальное видео с крыши

Тем не менее, она написала, что не может, к сожалению, увидеть отсюда Киев.

Поклонники артистки не оценили такого смелого поступка и разразились упреками в комментариях. Ведь такие экстремальные и безрассудные поступки являются плохим примером.

"Мое сердце замерло от страха за вас", "Плохой пример", "Страшно за вас стало, Еще немного откинуться назад – и все! Не смешно на самом деле, публичная личность. Сейчас пойдут повторять за вами", "У меня сердце в пятки ушло"", - отметили подписчики.