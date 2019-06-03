Пн, 3.06.2019
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В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-беженцев

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Иллюстративное фото.

ФОТО: BULENT KILIC / AFP

В Нидерландах за последние четыре с половиной года из центров содержания беженцев пропали 1600 несовершеннолетних мигрантов. Об этом сообщает местная газета NRC со ссылкой на Центральный орган по приему беженцев (COA) и фонд Нидос.

Речь идет о детях, которые приехали в страну без сопровождения взрослых.

Как указывает издание, часть из них могла отправиться к своим семьям в Германию, Бельгию и Францию. Однако некоторые из них могли попасть в руки к преступникам и подвергнуться эксплуатации.

Отмечается, что пропавшие дети в основном были выходцами из тех стран, гражданам которых обычно не предоставляется вид на жительство в Нидерландах: 325 были из Марокко, 190 – из Алжира, 167 – из Афганистана. 114 пропавших детей были родом из Сирии и еще столько же из Эритреи.

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