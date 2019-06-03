В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-беженцев

Как указывает издание, часть из них могла отправиться к своим семьям в Германию, Бельгию и Францию. Однако некоторые из них могли попасть в руки к преступникам и подвергнуться эксплуатации.

Отмечается, что пропавшие дети в основном были выходцами из тех стран, гражданам которых обычно не предоставляется вид на жительство в Нидерландах: 325 были из Марокко, 190 – из Алжира, 167 – из Афганистана. 114 пропавших детей были родом из Сирии и еще столько же из Эритреи.