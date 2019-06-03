В Болдерае открытым пламенем горел белый Hyundai

Инцидент произошел около 22.00. Жильцов дома испугали громкие взрывы и большие языки пламени за окнами здания. Огонь быстро охватил весь автомобиль и мог вполне перекинуться на припаркованные рядом транспортные средства.

"Сын услышал взрыв и выбежал переставить мою машину. У меня там был припаркован автомобиль и еще один там. Мы ничего не видели. Нашу машину тоже могло охватить пламя. Там стояла Toyota за горящим авто, а за Toyota моя машина", - рассказала журналистам о случившемся очевидица Илона.

Как отмечает Degpunktā, вскоре о происходящем узнали спасатели. Пока пожарные спешили на указанный адрес, с автостоянки исчезли все припаркованные рядом транспортные средства. Когда во двор заехала первая автоцистерна, высота пламени составляла несколько метров.

"Ужасно. Горело снизу. Снизу шлло пламя, после этого авто загорелось спереди. Потом все снова пошло на заднюю часть. Взрывались шины, аккумулятор всполыхнул как огненный фонтан", - заявила очевидица.

ФОТО: www.facebook.com/Ездуны

ФОТО: www.facebook.com/Ездуны

У пожарных заняло около часа полностью потушить пламя. Белый Hyundai серьезно пострадал - автомобиль можно списывать.

Когда спасатели закончили работу и уехали, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. По словам местных жителей, мужчины в форме еще долго допрашивали свидетелей.

Один из очевидцев рассказал журналистам, что пожар является результатом семейного конфликта, который закончился расплатой.