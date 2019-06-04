Битва нарядов: Мелания Трамп против герцогини Корнуольской Камиллы
72-летний резидент США Дональд Трамп на днях прилетел с официальным визитом в Великобританию вместе со своей 49-летней супругой Меланией, которая, как известно, отличается изысканным вкусом и по праву считается одной из признанных в мире икон стиля.
На встречу с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце первая леди США прибыла в белоснежном платье с темно-синим воротничком и поясом от Dolce & Gabbana, которое дополнили синие туфли на каблуке и соответствующий королевскому этикету аристократический аксессуар - элегантная шляпка, специально для нее изготовленная брендом Hervé Pierre.
СМИ уже сравнили этот наряд миссис Трамп с легендарными образами принцессы Дианы - в белоснежных костюмах с широкими ремнями она часто появлялась на публике в конце восьмидесятых.
Супруга принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла тоже предпочла для этого официального приема полностью белый total look с нюдовыми лодочками. Оцените два варианта в одном цвете! Кому он больше к лицу?
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