Вт, 4.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Битва нарядов: Мелания Трамп против герцогини Корнуольской Камиллы
Дамы в белом

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

72-летний резидент США Дональд Трамп на днях прилетел с официальным визитом в Великобританию вместе со своей 49-летней супругой Меланией, которая, как известно, отличается изысканным вкусом и по праву считается одной из признанных в мире икон стиля.

На встречу с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце первая леди США прибыла в белоснежном платье с темно-синим воротничком и поясом от Dolce & Gabbana, которое дополнили синие туфли на каблуке и соответствующий королевскому этикету аристократический аксессуар - элегантная шляпка, специально для нее изготовленная брендом Hervé Pierre.

СМИ уже сравнили этот наряд миссис Трамп с легендарными образами принцессы Дианы - в белоснежных костюмах с широкими ремнями она часто появлялась на публике в конце восьмидесятых.

Супруга принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла тоже предпочла для этого официального приема полностью белый total look с нюдовыми лодочками. Оцените два варианта в одном цвете! Кому он больше к лицу?

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

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