Собчак помирилась с Бузовой на премьере клипа "Водица"

Поздравить Бузову с премьерой пришли: Григорий Лепс, Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, блогер Марьяна Ро, Ксения Собчак, футболист Павел Погребняк с женой и детьми, певица Слава и многие другие.

Напомним, Ксения Собчак упомянула, что некий дизайнер не желает, чтобы Ольга Бузова носила продукцию его бренда. Ольга предположила, что это креативный директор Balenciaga и разразилась гневными публикациями, а также отметила, что вернет все приобретенное и потребовала назад денег. Этот скандал породил хештэг #яотменяюмодунабаленсиагу.

Собчак пришла на презентацию с букетом. Она отметила, что специально пришла не в Balenciaga.

"Я тебя от всей души поздравляю с сегодняшним вечером. Хочу сказать, что за твой успех я очень рада...Ты на меня не серчай!", - сказала Ксения.

ФОТО: instagram.com/buzova86

Ольга была отвечала достаточно сдержанно.

"Ну можно признаться, что ты маленькая врушка? Ну скажи, что ты немного преувеличила!" - отметила певица.

Но Собчак настаивала на том, что она ничего в своих выпусках не преувеличила. Журналистка объяснила Ольге, как ей стоит себя вести.

"Я, если позволишь, дам тебе один совет. Наплюй на то, что и какой дизайнер тебе сказал. Наплюй на то, что тебе говорит Ксения Собчак. Ты прекрасно выглядишь и у тебя прекрасная карьера. Единственное, что можно позвонить и спросить... Не надо сразу обвинять людей, которые к этому не имеют отношения!", - пояснила она.

Ксения также отметила, что это был русский дизайнер, но она не хочет называть его имя публично.

Кроме того, Собчак сообщила, что выпуск ее шоу с Бузовой стал самым просматриваемым.

Продюсер Яна Рудковская также отметила, что "сейчас в ушах у Оли самый дорогой бренд бриллиантов в мире - компания Graff", а значит ней не может быть никаких вопросов.

Но главным событием вечера стала премьера нового видеоклипа, который вышел пафосным, ярким и сексуальным, где артистка в очередной раз подняла тему развода.

Главное послание композиции: "Я отменяю моду на разводы".