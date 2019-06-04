Начинается ремонт Юрмальского шоссе: ограничения вступают в силу

На этой неделе в строительной зоне предусмотрено сузить обе проезжих части до двух полос в каждой и также будут установлены ограничения скорости (90 и 70 км/ч). С 17 июня для движения планируют закрыть одну из проезжих частей и движение в оба направления будет организовано по второй проезжей части. Об изменениях в организации транспорта будет предоставлена дополнительная информация.