Начинается ремонт Юрмальского шоссе: ограничения вступают в силу

Во вторник, 4 июня, начнутся строительные работы на начальном промежутке Вентспилсского шоссе, на обеих проезжих частях Юрмальского шоссе (А10), начиная от пешеходного моста, расположенного напротив поселка Бабите, до юрмальского пропускного пункта, сообщает Отдел коммуникации Latvijas valsts ceļi.
На этой неделе в строительной зоне предусмотрено сузить обе проезжих части до двух полос в каждой и также будут установлены ограничения скорости (90 и 70 км/ч). С 17 июня для движения планируют закрыть одну из проезжих частей и движение в оба направления будет организовано по второй проезжей части. Об изменениях в организации транспорта будет предоставлена дополнительная информация.
Во время ремонта шоссе с помощью рециклированного асфальта будут укреплены основы дороги, также будут наложены три слоя нового асфальта. Будут обновлены съезды в узле с рижской окружной дорогой Саласпилс-Бабите (А5).
Запланировано, что ремонтные работы стоимостью в 22,97 млн евро завершатся в 2020 году.