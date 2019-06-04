Тяжелоатлет Сухарев принес Латвии золото на чемпионате мира среди юниоров

Напомним, в прошлом году Сухарев выступал в категории до 77 кг, где также стал чемпионом мира среди юниоров, в соревнованиях среди юниоров в Европе он завоевал серебро, а на чемпионате Старого континента среди взрослых он был четвертым. В этом году в категории взрослых он продвинулся вперед и завоевал серебро чемпионата Европы.