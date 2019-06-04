Тяжелоатлет Сухарев принес Латвии золото на чемпионате мира среди юниоров

Молодой латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев во вторник, 4 июня, в Фиджи завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров, сообщает LETA.
20-летний Сухарев, выступавший в категории до 81 кг, в сумме набрал 351 кг, отстав от личного рекорда на 3 кг:
- В рывке Сухарев поднял штангу весом 152 и 156 кг, а 161 кг на этот раз пришелся ему не по силам. Однако 156 кг оказалось достаточно для того, чтобы в этой дисциплине завоевать малую золотую медаль.
- В толчке ему под силу оказались 183, 190 и 195 кг, таким образом он получил малую серебряную медаль в этой дисциплине.
Серебро чемпионата взял колумбиец Хуан Фелиппе Солис Арволеда, который в сумме поднял 350 кг (155+195), а бронзу завоевал иранец Хусейн Солтани, которому под силу были 345 кг (154+191).
Сухарев был единственным представителем Латвии на чемпионате мира среди юниоров.
Напомним, в прошлом году Сухарев выступал в категории до 77 кг, где также стал чемпионом мира среди юниоров, в соревнованиях среди юниоров в Европе он завоевал серебро, а на чемпионате Старого континента среди взрослых он был четвертым. В этом году в категории взрослых он продвинулся вперед и завоевал серебро чемпионата Европы.